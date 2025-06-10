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周大福珠寶成全運會官方贊助商 伙廣州美術學院設計與製作獎牌

周大福珠寶（1929）今日宣布，贊助中國第十五屆全運會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，並成為珠寶業界中唯一官方贊助商。集團同時與廣州美術學院合作，負責領導獎牌的設計與製作。

第十五屆全運會將於11月9日至21日在廣東、香港及澳門三地舉行。周大福珠寶副主席鄭志雯及董事總經理黃紹基，今日出席於廣州舉辦的第十五屆全國運動會獎牌發布儀式，並於現場首次展示競體項目及群體項目的獎牌設計。

周大福表示，競體項目及群體項目獎牌的設計靈感均源自全運會的官方會徽，並以三組遞進式層次的立體結構呈現，突顯三地禮花元素、交融互通、活力無限。獎牌外邊設計的三組水圓以莫比烏斯形環呈現，代表生生不息的連接與無限可能，邊緣有66道紋路，致敬全運會66年歷史。兩款獎牌的環狀浪濤展現珠江、香江及濠江三江匯合的壯闊氣象。獎牌的掛環採用「同心結」設計，靈感來自港珠澳大橋。

此外，競體項目的獎牌設計更體現了粵港澳大灣區團結共進的精神，官方會徽融合有「百花之王」之稱的牡丹圖案，象徵大灣區背靠祖國繁榮發展。

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