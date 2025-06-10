第十五屆全運會將於11月9日至21日在廣東、香港及澳門三地舉行。周大福珠寶副主席鄭志雯及董事總經理黃紹基，今日出席於廣州舉辦的第十五屆全國運動會獎牌發布儀式，並於現場首次展示競體項目及群體項目的獎牌設計。

周大福表示，競體項目及群體項目獎牌的設計靈感均源自全運會的官方會徽，並以三組遞進式層次的立體結構呈現，突顯三地禮花元素、交融互通、活力無限。獎牌外邊設計的三組水圓以莫比烏斯形環呈現，代表生生不息的連接與無限可能，邊緣有66道紋路，致敬全運會66年歷史。兩款獎牌的環狀浪濤展現珠江、香江及濠江三江匯合的壯闊氣象。獎牌的掛環採用「同心結」設計，靈感來自港珠澳大橋。

此外，競體項目的獎牌設計更體現了粵港澳大灣區團結共進的精神，官方會徽融合有「百花之王」之稱的牡丹圖案，象徵大灣區背靠祖國繁榮發展。

其他報道

奇招百出︱內銀存款5萬人幣送Labubu盲盒 據報遭監管當局叫停

拆息低企 匯豐推匯財貸款首萬元零利率吸客

中電源動與中海油完成首次香港船對船液化天然氣加注

滬指終止五連升 收跌0.44%

台積電5月營收按月跌8% 今年首5個月增43%

萬達酒店：出售子公司後將派特別股息每股0.462元

美團陳少暉回應股價低迷：把回購作為回報股東重要方式

恒指升79點 匯彩控股瀉逾12% 泡泡瑪特一度破頂 新股新琪安升21%

迪拜王子不來港設家辦 沈運龍揭因由：遭質疑是「騙子」 被人當猴子般咁玩

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.11%

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連跌6日 續創近3年低

特朗普倡設嬰兒投資帳戶 每個BB獲贈1000美元「炒股」

蜜雪冰城股價曾挫近半成 沙田分店一甜點樣本被驗出大腸菌群量超標

瑞銀全球財富管理：中國科技股估值具吸引力

小米高階駕駛培訓傳發生致命車禍 雷軍：將追究造謠者法律責任

證監會昨辦研討會 加強與證券業界溝通

滬深三大指數個別走 人行開展1986億人幣逆回購

恒指高開49點 匯彩控股重挫25% 新股新琪安首掛升逾60%

Siri AI升級再度延遲 蘋果股價跌逾1%

市場觀望中美貿易談判進度 港股ADR指數升52點 夜期升55點

任正非：華為晶片仍落後美國一代 但認為無需擔心晶片問題

特朗普：白宮將保留Starlink服務 祝願馬斯克一切順利 Tesla收漲4.5%

巴克萊擬裁減超過200個投行職位



