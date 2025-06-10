知情人士透露，朱克伯格已將招募這個秘密團隊成員列為優先事項，該團隊在Meta內部被稱為「超級智能小組」。消息人士指，朱克伯格計劃為新團隊招聘約50人，其中包括一位新AI研究主管，幾乎所有人員都將由他親自招聘。知情人士表示，他已重新安排了公司位於門洛帕克總部的辦公桌，以便新員工可以坐在他附近。

報道又指，Meta還在考慮對AI初創公司Scale AI進行數以十億美元計的投資，後者提供數據標注服務，幫助企業訓練機器學習模型。Scale AI的創始人Alexandr Wang料在交易完成後加入這個超級智能團隊。一位Meta發言人拒絕對此發表評論。

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