《彭博社》引述知情人士報道，Meta（美：META）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）不滿公司在人工智能(AI)方面進展落後。他正組建一個專家團隊，目標是實現通用人工智能。報道指，他正與AI研究人員和工程師會面，從中招募人才。
知情人士透露，朱克伯格已將招募這個秘密團隊成員列為優先事項，該團隊在Meta內部被稱為「超級智能小組」。消息人士指，朱克伯格計劃為新團隊招聘約50人，其中包括一位新AI研究主管，幾乎所有人員都將由他親自招聘。知情人士表示，他已重新安排了公司位於門洛帕克總部的辦公桌，以便新員工可以坐在他附近。
報道又指，Meta還在考慮對AI初創公司Scale AI進行數以十億美元計的投資，後者提供數據標注服務，幫助企業訓練機器學習模型。Scale AI的創始人Alexandr Wang料在交易完成後加入這個超級智能團隊。一位Meta發言人拒絕對此發表評論。
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