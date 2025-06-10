騰訊有份投資的亞洲最大產後護理集團Saint Bella（聖貝拉）已通過港交所上市聆訊。瑞銀、中信證券為聯席保薦人。
資料顯示，以2024年月子中心收入計算，聖貝拉是亞洲及中國最大的產後護理及修復集團。集團主營業務包括月子中心、家庭護理服務，以及針對女性保健需求的膳食產品，亦計劃開拓養老護理服務。集團擁有96家月子中心，在香港、新加坡及美國亦設有中心，是中國內地首家拓展至內地以外地區的月子中心運營商。
值得注意的是，聖貝拉上市前股東包括騰訊（0700）、太古地產（1972）、新鴻基（0086）及Mirae Asset。公司去年收入按年增加42.7%至7.99億元（人民幣，下同），經調整利潤按年升103%至4225.6萬元，主要因為業務持續增長、毛利率隨著旗下更多的月子中心日趨成熟而有所改善以及控制費用的能力。其他報道
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