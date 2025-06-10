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港股跌18點 宏橋升4.8%冠藍籌 黃金股逆市升 中國白銀集團飈18% 容大科技首掛升逾四成

市場觀望中美貿易磋商，港股午後一度轉跌，日中最多178點，低見24003點，收市跌18點或0.08%，報24162點，大市成交金額2503億元，較上日增加1.84%；國指跌12點或0.15%，報8767點。恒生科技指數收報5392點，跌0.76%。 

大型科技股全線向下，阿里巴巴（9988）跌0.42%，收報118.8元；騰訊（0700）跌0.87%，收報513.5元；美團（3690）跌2.7%，收報144.4元；小米（1810）跌1.29%，收報53.45元；百度（9888）收報85.65元，跌0.46%；快手（1024）收報61.5元，跌1.44%；京東（9618）跌1.57%，收報131.9元；網易（9999）跌0.2%，收報204.6元。

藍籌方面，宏橋（1378）升4.83%，收報15.2元，是升幅最大的藍籌；理想（2015）跌2.75%，收報116.7元，是表現最差的藍籌。     

黃金股午後逆市走高，中國白銀集團（0815）一度創52周高，見0.63元，收報0.6元，升17.65%；潼關黃金（0340） 收報2.72元，升7.09%；中國黃金國際（2099）一度創上市新高，見72.15元，收報72元，升4.5%；紫金礦業（2899）收報18.4元，升2%；招金礦業（1818）收報20.45元，升3.28%。

稀土概念股受捧，中國稀土（0769）收報0.77元，升13.24%；金力永磁（6680）收報19.4元，升3.41%。

醫藥股午後維持強勢，石藥（1093）升2.95%，收報9.08元；翰森製藥（3692）升3.59%，收報28.85元；中生製藥（1177）升0.63%，收報4.77元；

萬達酒店發展（0169）建議向股東宣派每股0.462元的特別股息，收市報0.62元，升3.33%。

新股方面，新琪安（2573）今日首掛，收報22.95元，較招股價18.9元升21.4%。以一手200股計，不計交易費用，每手帳面賺810元。

MetaLight（2605）收報6.8元，較招股價9.75元跌30.26%；另容大科技（9881）收報14.2元，較招股價10元升42%。

 

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