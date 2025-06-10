譚慧敏續指，因內地銀行減存款息，而內地境內投資者有分散投資的需要，再加上DeepSeek等中國創新因素，均促使年初至5月的北水淨流入規模創出歷史新高。她提到北水資金主要為包括內地保險及長線基金等機構客戶，但北水持倉的H股佔比不大、仍有加倉的空間。板塊方面，譚慧敏指法巴財管建議採用「槓鈴」策略，看好科技板塊、另配置防守性較高的內地銀行及電訊股份。

譚慧敏提到，年初至今有兩個「顛覆遊戲規則（game changer）」現象，其中一個為DeepSeek內地科技創新，另一個為德國財政政策「U turn（180度轉變）」、轉為推出財政刺激措施。她提到，除中國及香港股票表現較佳外，歐洲股票表現亦同樣理想，另她稱過去幾年資金均淨流出歐洲市場，但最近出現淨流入的情况，她揚言「只是個開始」（this is just a beginning）。

法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani補充，法巴財管旗下客戶除將其投資組合多元化，配置黃金之外，最近亦見開始配置予非美股票的趨勢，他表示趨勢只是個開始，但他指出「非黑即白」一味投資特定地區股票，他稱美國股票仍是投資主流、其佔全球股票市場市值的七成。Bhayani提到，預期全球主要經濟體包括美國，均不會出現經濟衰退，另預期美國今年本地生產總值（GDP）增速為1.5%；另簡報所示，法巴財管預期中國GDP增長預測為4.8%。

另Bhayani提到，法巴財管預期今年美國減息兩次，分別會於9月及12月減息25點子，而美元預期會逐漸下跌。