政府統計處公布，5月份中小企業務狀况按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數，由4月於收縮區域的41.2，上升5月的42.1，而未來一個月（即本月）的業務收益展望動向指數為45.4。雖然收益現時動向指數現處收縮區域，但當中的進出口貿易業及批發業，其指數於5月份均有按月上升。
進出口貿易業新訂單的現時動向指數，由4月的42.0上升至5月的44.0，而未來一個月的新訂單展望動向指數為45.8。
政府發言人表示，隨着環球貿易摩擦略見緩和，5月中小企的營商氣氛，和對未來一個月的預期均有所改善。整體就業情況亦略為好轉。
展望未來，外圍環境的不確定性會繼續影響營商氣氛，但本地經濟表現強韌，內地經濟持續穩步增長，應可提供有力支持。
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