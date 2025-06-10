《人民日報》今日發文，批評「零公里二手車」亂象影響不可輕視，因本質上是汽車市場價格戰的延續，反映整個行業「內捲式」惡性競爭，要正視問題、凝聚合力、重拳治理，完善制度規範，引導行業加强自律，才能共同營造良好市場秩序，促進汽車產業高質量發展。
所謂零公里二手車，是指剛上牌但幾乎從未行駛的新車，登記掛牌後轉為流入二手車市販賣。
文章指出，對車企而言，有關銷售模式在一定程度上有助於去庫存，但亦壓縮利潤空間，甚至加劇虧損，不利於提高產品質量、加大創新資源投入。零公里二手車頻現，本質上是汽車市場價格戰的延續，反映整個行業存在內捲式惡性競爭，要正視問題、凝聚合力、重拳治理，完善制度規範，引導行業加强自律，才能共同營造良好市場秩序，促進汽車產業高質量發展。
因應上述情況，文章指出，有關部門應加強對二手車的註冊和入市監管，建立健全車輛全生命周期溯源系統，明確行業管理規範，嚴控上牌即轉售行為，同時強化全行業自律，車企特別是新能源車企要告別數據崇拜，將拼銷量轉為拼質量、拼技術、拼創新、拼服務，專注於提升內在競爭力，消費者亦應擦亮雙眼，培養良好消費素養和習慣，在選購車輛時既看價格，更看產品品質和服務保障。
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