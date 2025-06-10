「商貿」和「商貿及消費」展覽的參展商總數從2023年的逾4.5萬家增至近5.2萬家，漲幅達13.9%；訪客人數超146萬，按年增4.5%。然而這些展覽的攤位面積較去年下跌6.8% 至接近83萬平方米。

相對疫情前2019年的調查結果，2024年的「商貿」和「商貿及消費」展覽數量已回復至2019年的水平，但參展商數目僅達2019年的75%，而訪客人數則為79%。值得註意的是，2024年內地赴港參觀相關展覽的人數較2023年上升21%，比2019年高出9.2%。

其他報道

人民日報：「零公里二手車」反映車企內捲式惡性競爭 當重拳治理

5月中小企收益指數升至42.1 收縮情况略改善

法巴財管：恒指處高位或回吐 催化劑出現則可破二萬五關

港股跌18點 宏橋升4.8%冠藍籌 黃金股逆市升 中國白銀集團飈18% 容大科技首掛升逾四成

產後護理集團聖貝拉昨通過上市聆訊 騰訊太古地產為股東

朱克伯格親自招兵搶AI人才 計劃組50人「超級智能小組」

周大福珠寶成全運會官方贊助商 伙廣州美術學院設計與製作獎牌

XTransfer 與法國巴黎銀行合作 推動跨境支付簡化

香江電器、曹操出行等5公司齊通過上市聆訊

奇招百出︱內銀存款5萬人幣送Labubu盲盒 據報遭監管當局叫停

拆息低企 匯豐推匯財貸款首萬元零利率吸客

中電源動與中海油完成首次香港船對船液化天然氣加注

滬指終止五連升 收跌0.44%

台積電5月營收按月跌8% 今年首5個月增43%

萬達酒店：出售子公司後將派特別股息每股0.462元

美團陳少暉回應股價低迷：把回購作為回報股東重要方式

恒指升79點 匯彩控股瀉逾12% 泡泡瑪特一度破頂 新股新琪安升21%

迪拜王子不來港設家辦 沈運龍揭因由：遭質疑是「騙子」 被人當猴子般咁玩

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.11%

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連跌6日 續創近3年低

特朗普倡設嬰兒投資帳戶 每個BB獲贈1000美元「炒股」

蜜雪冰城股價曾挫近半成 沙田分店一甜點樣本被驗出大腸菌群量超標



