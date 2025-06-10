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香港展覽業2024年延續反彈 內地訪客人數增21%

香港展覽會議業協會公布最新展覽活動年度調查結果，2024年1至12月，香港展覽活動延續去年反彈勢頭。年內，總共有121個大型展覽（即佔地超過2,000平方米的展覽）在香港舉辦，相較2023年增加了9.6%。其中，80個屬於「商貿」和「商貿及消費」展覽，多過2023年的73個。

「商貿」和「商貿及消費」展覽的參展商總數從2023年的逾4.5萬家增至近5.2萬家，漲幅達13.9%；訪客人數超146萬，按年增4.5%。然而這些展覽的攤位面積較去年下跌6.8% 至接近83萬平方米。

相對疫情前2019年的調查結果，2024年的「商貿」和「商貿及消費」展覽數量已回復至2019年的水平，但參展商數目僅達2019年的75%，而訪客人數則為79%。值得註意的是，2024年內地赴港參觀相關展覽的人數較2023年上升21%，比2019年高出9.2%。 

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