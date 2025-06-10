螞蟻國際提到，雙方將進一步研究穩定幣在全球支付中的應用，包括為螞蟻國際旗下實體提供即時跨境財資管理、儲備管理以及出入金服務。

螞蟻國際指出，德意志銀行將與全球頂尖銀行及機構合作，將其安全的分布式賬本技術（DLT），與螞蟻的即時財資管理平台「Whale」整合，實現螞蟻國際內部實體的即時資金調撥，從而提升全球財資管理的效率與透明度。

螞蟻國際續指，德意志銀行亦將與螞蟻國際旗下，商戶支付及數字化服務供應商Antom深化合作，共同拓展其歐洲、中東及非洲地區的收單解決方案，助力商戶實現無縫接入多樣的支付方案。

螞蟻國際稱，德意志銀行仍全面支持螞蟻國際旗下，企業跨境貿易支付與賬戶服務品牌「萬里匯」，為其跨境電商及外貿中小企業客戶提供涵蓋收款、付款和外匯等服務的跨境支付解決方案。德意志銀行亦將開放其全球網絡，進一步提升萬里匯的客戶服務能力。

德意志銀行亞太、中東和非洲地區企業銀行主管兼全球現金管理主管馬漢宇（Ole Matthiessen）表示，期待雙方共同開發創新的支付解決方案，重塑未來財資管理新格局。

螞蟻國際平台技術總經理黎粵表示，很高興通過與德意志銀行的合作，將以更無縫、安全且普惠的跨境支付解決方案，進一步深耕歐洲市場。

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