moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

螞蟻國際與德意志銀行簽MOU 雙方研穩定幣於跨境財管應用

螞蟻國際與德意志銀行，於本周日（8日）於德國幕尼黑簽合作諒解備忘錄（MOU），建立戰略合作伙伴關係，德意志銀行將與螞蟻國際的場景金融部門合作，推出一系列全球財資管理及跨境支付領域的創新方案，包括代幣化存款、穩定幣以及基於時序Transformer（TST）AI外匯模型，幫助螞蟻國際及其服務的客戶降低外匯相關成本及風險。

螞蟻國際提到，雙方將進一步研究穩定幣在全球支付中的應用，包括為螞蟻國際旗下實體提供即時跨境財資管理、儲備管理以及出入金服務。

螞蟻國際指出，德意志銀行將與全球頂尖銀行及機構合作，將其安全的分布式賬本技術（DLT），與螞蟻的即時財資管理平台「Whale」整合，實現螞蟻國際內部實體的即時資金調撥，從而提升全球財資管理的效率與透明度。

螞蟻國際續指，德意志銀行亦將與螞蟻國際旗下，商戶支付及數字化服務供應商Antom深化合作，共同拓展其歐洲、中東及非洲地區的收單解決方案，助力商戶實現無縫接入多樣的支付方案。

螞蟻國際稱，德意志銀行仍全面支持螞蟻國際旗下，企業跨境貿易支付與賬戶服務品牌「萬里匯」，為其跨境電商及外貿中小企業客戶提供涵蓋收款、付款和外匯等服務的跨境支付解決方案。德意志銀行亦將開放其全球網絡，進一步提升萬里匯的客戶服務能力。

德意志銀行亞太、中東和非洲地區企業銀行主管兼全球現金管理主管馬漢宇（Ole Matthiessen）表示，期待雙方共同開發創新的支付解決方案，重塑未來財資管理新格局。

螞蟻國際平台技術總經理黎粵表示，很高興通過與德意志銀行的合作，將以更無縫、安全且普惠的跨境支付解決方案，進一步深耕歐洲市場。

其他報道

人民日報：「零公里二手車」反映車企內捲式惡性競爭 當重拳治理

5月中小企收益指數升至42.1 收縮情况略改善

法巴財管：恒指處高位或回吐 催化劑出現則可破二萬五關

港股跌18點 宏橋升4.8%冠藍籌 黃金股逆市升 中國白銀集團飈18% 容大科技首掛升逾四成

產後護理集團聖貝拉昨通過上市聆訊 騰訊太古地產為股東

朱克伯格親自招兵搶AI人才 計劃組50人「超級智能小組」

周大福珠寶成全運會官方贊助商 伙廣州美術學院設計與製作獎牌

XTransfer 與法國巴黎銀行合作　推動跨境支付簡化

香江電器、曹操出行等5公司齊通過上市聆訊

奇招百出︱內銀存款5萬人幣送Labubu盲盒 據報遭監管當局叫停

拆息低企 匯豐推匯財貸款首萬元零利率吸客

中電源動與中海油完成首次香港船對船液化天然氣加注 

滬指終止五連升 收跌0.44%

台積電5月營收按月跌8% 今年首5個月增43%

萬達酒店：出售子公司後將派特別股息每股0.462元

美團陳少暉回應股價低迷：把回購作為回報股東重要方式

恒指升79點 匯彩控股瀉逾12% 泡泡瑪特一度破頂 新股新琪安升21%

迪拜王子不來港設家辦 沈運龍揭因由：遭質疑是「騙子」 被人當猴子般咁玩

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.11%

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連跌6日 續創近3年低

特朗普倡設嬰兒投資帳戶 每個BB獲贈1000美元「炒股」

蜜雪冰城股價曾挫近半成 沙田分店一甜點樣本被驗出大腸菌群量超標


 