螞蟻國際與德意志銀行，於本周日（8日）於德國幕尼黑簽合作諒解備忘錄（MOU），建立戰略合作伙伴關係，德意志銀行將與螞蟻國際的場景金融部門合作，推出一系列全球財資管理及跨境支付領域的創新方案，包括代幣化存款、穩定幣以及基於時序Transformer（TST）AI外匯模型，幫助螞蟻國際及其服務的客戶降低外匯相關成本及風險。
螞蟻國際提到，雙方將進一步研究穩定幣在全球支付中的應用，包括為螞蟻國際旗下實體提供即時跨境財資管理、儲備管理以及出入金服務。
螞蟻國際指出，德意志銀行將與全球頂尖銀行及機構合作，將其安全的分布式賬本技術（DLT），與螞蟻的即時財資管理平台「Whale」整合，實現螞蟻國際內部實體的即時資金調撥，從而提升全球財資管理的效率與透明度。
螞蟻國際續指，德意志銀行亦將與螞蟻國際旗下，商戶支付及數字化服務供應商Antom深化合作，共同拓展其歐洲、中東及非洲地區的收單解決方案，助力商戶實現無縫接入多樣的支付方案。
螞蟻國際稱，德意志銀行仍全面支持螞蟻國際旗下，企業跨境貿易支付與賬戶服務品牌「萬里匯」，為其跨境電商及外貿中小企業客戶提供涵蓋收款、付款和外匯等服務的跨境支付解決方案。德意志銀行亦將開放其全球網絡，進一步提升萬里匯的客戶服務能力。
德意志銀行亞太、中東和非洲地區企業銀行主管兼全球現金管理主管馬漢宇（Ole Matthiessen）表示，期待雙方共同開發創新的支付解決方案，重塑未來財資管理新格局。
螞蟻國際平台技術總經理黎粵表示，很高興通過與德意志銀行的合作，將以更無縫、安全且普惠的跨境支付解決方案，進一步深耕歐洲市場。
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