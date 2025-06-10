金發局發表《助力初創公司成功之路：吸引並深耕本地另類投資基金》的研究報告，就推動另類投資與創新融合提出6個具體建議。當中包括將特定另類投資選項，納入強積金（MPF）計劃，提升投資組合多元化；設立私募股權、創業投資及私募信貸專屬發牌制度；制定現代化稅務與監管框架以支援另類投資發展。
另外，報告其他3項建議包括，提出制定具策略性及前瞻性的政策願景，推動香港成為全球另類投資基金樞紐；優化公共資金推動私募股權、創業投資及私募信貸發展；透過革新融資模式與技術轉移加速創新成長。
金發局主席洪丕正表示，香港有潛力將其金融生態系統躍升，為新一代初創企業的發展平台，透過深化另類投資市場，進一步鞏固其在資產與財富管理體系，當中的策略性角色。他續指，報告提出的政策建議，旨於規劃一條前瞻性的發展路徑，以釋放另類投資與創新互動的最大潛能。
其他報道
人民日報：「零公里二手車」反映車企內捲式惡性競爭 當重拳治理
港股跌18點 宏橋升4.8%冠藍籌 黃金股逆市升 中國白銀集團飈18% 容大科技首掛升逾四成
奇招百出︱內銀存款5萬人幣送Labubu盲盒 據報遭監管當局叫停
恒指升79點 匯彩控股瀉逾12% 泡泡瑪特一度破頂 新股新琪安升21%
迪拜王子不來港設家辦 沈運龍揭因由：遭質疑是「騙子」 被人當猴子般咁玩