另外，報告其他3項建議包括，提出制定具策略性及前瞻性的政策願景，推動香港成為全球另類投資基金樞紐；優化公共資金推動私募股權、創業投資及私募信貸發展；透過革新融資模式與技術轉移加速創新成長。

金發局主席洪丕正表示，香港有潛力將其金融生態系統躍升，為新一代初創企業的發展平台，透過深化另類投資市場，進一步鞏固其在資產與財富管理體系，當中的策略性角色。他續指，報告提出的政策建議，旨於規劃一條前瞻性的發展路徑，以釋放另類投資與創新互動的最大潛能。

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