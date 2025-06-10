對於強積金只準許投資予港交所上市的私募股權基金，積金局稱，考慮到直接投資於私募股權所涉及的較大風險，當中包括如流動性、估值及透明度。積金局提到，考慮到上市私募股權基金在分散投資和提升回報潛力方面的作用，當局於年初進行關於准許強積金基金，投資予上市私募股權基金的研究。

積金局表示，會持續在平衡回報與風險的前提下，審視及優化強積金可投資範圍的空間。至於將私募信貸納入強積金可投資項目的可行性，積金局同意目前市場對私募信貸沒有一致的定義，當中亦涉及流動性和透明度風險，需要審慎考慮及有充分理據支持。

積金局指，會繼續密切留意所有與強積金可投資範圍相關的發展，並持續進行有關研究。

另外，積金局歡迎金發局就提高強積金，可投資領域多元化的建議。

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