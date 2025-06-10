騰訊音樂娛樂集團（1698）公布，將全資收購中國線上音頻平台「喜馬拉雅控股」（Ximalaya Inc.），成為騰訊音樂旗下的全資附屬公司。不過，這項收購案需要等待相關監管機構的批准，並滿足其他一些特定的交易前提條件才能正式完成。
根據雙方簽訂的併購協議，一旦交易正式交割，喜馬拉雅的現有股東以及參與員工持股計劃的員工所持有的喜馬拉雅權益性證券將會被註銷。作為交換，在不計息及受限於若干條件及調整的前提下，騰訊音樂將支付總計約12.6億美元的現金；公司發行的A類普通股形式的股票，將佔總股本的不超過5.1986%。同時，根據併購協議的條款規定，在交易交割時及之後，騰訊音樂還將分批向喜馬拉雅的創始股東發行不超過總股本0.37%的A類普通股。
此外，根據併購協議，喜馬拉雅將進行與交易有關的若干現有業務的重組。
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