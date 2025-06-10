根據雙方簽訂的併購協議，一旦交易正式交割，喜馬拉雅的現有股東以及參與員工持股計劃的員工所持有的喜馬拉雅權益性證券將會被註銷。作為交換，在不計息及受限於若干條件及調整的前提下，騰訊音樂將支付總計約12.6億美元的現金；公司發行的A類普通股形式的股票，將佔總股本的不超過5.1986%。同時，根據併購協議的條款規定，在交易交割時及之後，騰訊音樂還將分批向喜馬拉雅的創始股東發行不超過總股本0.37%的A類普通股。

此外，根據併購協議，喜馬拉雅將進行與交易有關的若干現有業務的重組。

其他報道

有利集團料全年轉蝕最多1.3億元

積金局：視情况強積金可投上市私募股權基金 投資額不可多過資產總額一成

中辦、國辦：允香港上市粵港澳大灣區企業 按政策規定在深圳交易所上市

金發局倡將另類投資納入MPF投資選項

螞蟻國際與德意志銀行簽MOU 雙方研穩定幣於跨境財管應用

香港展覽業2024年延續反彈 內地訪客人數增21%

裕元工業5月收入淨額跌0.8%

人民日報：「零公里二手車」反映車企內捲式惡性競爭 當重拳治理

5月中小企收益指數升至42.1 收縮情况略改善

法巴財管：恒指處高位或回吐 催化劑出現則可破二萬五關

港股跌18點 宏橋升4.8%冠藍籌 黃金股逆市升 中國白銀集團飈18% 容大科技首掛升逾四成

產後護理集團聖貝拉昨通過上市聆訊 騰訊太古地產為股東

朱克伯格親自招兵搶AI人才 計劃組50人「超級智能小組」

周大福珠寶成全運會官方贊助商 伙廣州美術學院設計與製作獎牌

XTransfer 與法國巴黎銀行合作 推動跨境支付簡化

香江電器、曹操出行等5公司齊通過上市聆訊

奇招百出︱內銀存款5萬人幣送Labubu盲盒 據報遭監管當局叫停

拆息低企 匯豐推匯財貸款首萬元零利率吸客

中電源動與中海油完成首次香港船對船液化天然氣加注

滬指終止五連升 收跌0.44%

台積電5月營收按月跌8% 今年首5個月增43%

萬達酒店：出售子公司後將派特別股息每股0.462元



