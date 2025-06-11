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美股創逾3個月高 道指升105點

美中倫敦談判達成共識。美債息、息差個別發展。金龍指數連升兩日，見近1個月高。美股見逾3個月高，標指納指連升3日。

中美談判代表在倫敦會談後分別表示，雙方原則上就落實中美元首通話及日內瓦共識的框架達成了一致，雙方將向各自領導人匯報結果。美國商務部長盧特尼克表示與中國的經貿磋商談得「非常非常好」。

聯儲局方面。據報，聯儲局下一任主席的潛在候選人包括特朗普去年11月曾為財長一職面試過的前聯儲局官員凱文·沃什，財長貝森特也成潛在黑馬。

經濟方面。世界銀行將2025年全球經濟增速預期從1月份預測的2.7%下調至2.3%，中國增長預期維持在4.5%不變。惠譽將2025年全球主權評級展望從「中性」調整為「惡化」，歸咎於關稅上調和政策不確定性。

個股方面。黑石集團計劃未來十年在歐洲投資高達5000億美元，凸顯在地緣政治動盪時期歐洲市場對投資者的吸引力日益增強。通用汽車未來兩年將對美國工廠投資40億美元，應對特朗普關稅。

道瓊斯工業平均指數收漲105點，升幅0.25%，報42866點。標普500指數收漲32點，升幅0.55%，報6038點。納斯達克綜合指數收漲123點，或0.64%，報19714點。

IBM升1.53%，報276.24美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻25點，而Travelers Cos跌1.79%，報263元，拖累道指29點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報202.67元，升0.6%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報178.6元，升1.42%，亞馬遜(美：AMZN)收市報217.61元，升0.29%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報702.4元，升1.2%，英偉達(美：NVDA)收市報143.96元，升0.93%，微軟(美：MSFT)收市報470.92元，跌0.38%，Tesla (美：TSLA)收市報326.09元，升5.67%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.03%，報553點。德國DAX指數收跌0.78%，報23987點；法國CAC 40指數漲0.17%，報7804點；英國富時100指數收漲0.24%，報8853點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.3%，報7462點。

美國2年期債息曾升最多0.42%，高見4.0202厘，是6月9日4.0325厘後最高。收市報4.0181厘，是6月6日後收市新高，當日報4.0365厘。

美國10年期債息曾跌最多0.8%，低見4.4381厘，是6月6日4.3729厘後最低。收市報4.4698厘，是6月5日後收市新低，當日報4.3906厘。連跌2日，累計跌0.0357厘，對上一次連跌2日是5月30日。

美2年期10年期債息差曾低見44.549基點，是6月6日42.01基點後最窄。收市報44.758基點，是4月9日後收市新低，當日報41.548基點。

美3個月10年期債息差曾高見13.363基點，是6月9日16.496基點後最闊。收市報12.646基點，是6月6日後收市新高，當日報15.702基點。

金龍指數曾升最多0.44%，高見7473.4點，是5月14日7549.85點後最高。收市報7462.59點，是5月14日後收市新高，當日報7530.44點。連升2日，累計升173.17點，對上一次連升2日是6月3日。第1日陰燭。

道指曾升最多0.38%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為1.43%。高見42925.94點，是3月6日42970.49點後最高。收市報42866.87點，是3月5日後收市新高，當日報43006.59點。

標指曾升最多0.62%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為1.31%。高見6043.01點，是2月24日6043.65點後最高。收市報6038.81點，是2月20日後收市新高，當日報6117.52點。連升3日，累計升99.51點，對上一次連升3日是6月4日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月3日。

納指曾升最多0.71%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為1.53%。高見19730.38點，是2月21日20016.66點後最高。收市報19714.99點，是2月20日後收市新高，當日報19962.36點。連升3日，累計升416.54點，對上一次連升3日是6月4日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月4日。

 