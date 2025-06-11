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港股ADR升27點 夜期低水52點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR升27點或0.1%，報24190點，即月恒指夜期升37點，報24111點，夜期低水52點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.6%，折合報515.88元；阿里巴巴（9988）升0.32%，折合報119.57元；美團（3690）跌1.93%，折合報144.96元；匯控（0005）跌1.22%，折合報93.49元；建行（0939）升0.63%，折合報7.46元。

道期現跌0.093%；標期現跌0.1%；納期現跌0.09%。日本東證指數現升0.23%；韓國KOSPI指數現升1.03%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.46%。

VIX指數隔晚跌1.22%或0.21點，報16.95點。

紐油現跌0.49%或0.32美元，報64.66美元；布油現跌0.52%或0.35美元，報66.52美元；金價現升0.26%或8.81美元，報3332.5美元；LME 銅期貨隔晚跌0.37%或36.5美元，報9756.5美元。比特幣現跌0.1%或117.94美元，報109861.67美元；美國10年期債息現跌0.17%或0.008厘，報4.4619厘。

今日焦點股份可留意：

鷹美（2368）最快今日公布業績。

騰訊音樂（1698）擬收購線上音頻平台喜馬拉雅。

有利集團（0406）料全年轉蝕最多1.3億元。

裕元工業（0551）5月收入淨額跌0.8%。

 

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