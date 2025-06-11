恒指今早高開28點或0.12%，報24191點，大市成交金額29億元；國指今早高開18點或0.22%，報8786點。恒生科技指數開市報5403點，升0.22%。上升股份比例為11.6%，下跌為4.22%，無升跌為84.17%。