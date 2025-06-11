恒指今早高開28點或0.12%，報24191點，大市成交金額29億元；國指今早高開18點或0.22%，報8786點。恒生科技指數開市報5403點，升0.22%。上升股份比例為11.6%，下跌為4.22%，無升跌為84.17%。
藍籌46隻升，13隻下跌，26隻無升跌。新東方（9901）升3.45%，報39元，是升幅最大的藍籌，康師傅（0322）跌4.29%，報12.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，8隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報29.3元，升2.99%；跌幅最大的是理想（2015）開市報114.6元，跌1.8%。
恒指續高於10天線(23742.28點)。科指續高於10天線(5285.08點)。
康諾亞（2162）折讓6%配股 主要股東減持。開市報46.75元，跌3.91%。
鷹美（2368）最快今日公布業績。無成交，報3.82元。
騰訊音樂（1698）擬收購線上音頻平台喜馬拉雅。開市報73.05元，跌0.81%。
有利集團（0406）料全年轉蝕最多1.3億元。無成交，報0.9元。
裕元工業（0551）5月收入淨額跌0.8%。開市報11.42元，跌0.17%。
破頂股包括，萬國黃金集團（3939）創上市新高，見31.35元，開市報31.35元，升2.12%；大唐發電（0991）創52周高，見2.09元，開市報2.09元，升0.97%；潼關黃金（0340）創52周高，見2.8元，開市報2.8元，升2.94%；港華智慧能源（1083）創52周高，見3.74元，開市報3.74元，升0.27%；海豐國際（1308）創52周高，見25.8元，開市報25.8元，無升跌；金斯瑞生物科技（1548）創52周高，見17.46元，開市報17.46元，升3.93%；大洋集團（1991）無成交，報0.8元；樂華娛樂（2306）創52周高，見2.95元，開市報2.95元，升10.49%；中播數據（2982）無成交，報0.144元；青島銀行（3866）創52周高，見4.28元，開市報4.28元，升0.94%；大唐潼金（8299）創52周高，見0.475元，開市報0.475元，升1.06%。
破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見207.4元，開市報207.4元，升1.37%；中銀香港（2388）創52周高，見34.85元，開市報34.85元，升0.14%；萬洲（0288）創52周高，見7.56元，開市報7.56元，升1.2%。
異動股
上升異動股，包括，恒發光學（1134）開市報0.215元，升14.97%；QPL INT'L（0243）開市報0.204元，升11.48%；樂華娛樂（2306）創52周高，見2.95元，開市報2.95元，升10.49%；華津國際控股（2738）開市報0.35元，升9.38%；京城機電股份（0187）開市報4.56元，升8.06%；正榮服務（6958）開市報0.14元，升7.69%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）開市報4.5元，升7.14%；匯通達網絡（9878）開市報18.96元，升6.88%；暢由聯盟（1039）開市報0.047元，升6.82%；中國石墨（2237）開市報0.355元，升5.97%；復銳醫療科技（1696）開市報5.16元，升5.95%。
下跌異動股，包括，HSSP INTL（3626）開市報10.7元，跌6.79%；鼎石資本（0804）開市報0.131元，跌6.43%；怡園酒業（8146）開市報0.15元，跌6.25%；建滔集團（0148）開市報23.75元，跌5%；建滔積層板（1888）開市報9.5元，跌4.9%；康師傅（0322）開市報12.5元，跌4.29%；民銀資本（1141）開市報0.36元，跌4%；康諾亞－Ｂ（2162）開市報46.75元，跌3.91%；建橋教育（1525）開市報2.5元，跌3.85%。
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