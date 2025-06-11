券商銀河國際證券報告指，根據中原地產香港數據，香港住宅租金在五月錄得九個月來最大升幅。衡量香港整體住宅租金水平的中原租金指數（CRI）顯示，2025年5月租金按月上升1.32%。主要受內地年輕人強勁需求的推動，他們正為九月份入讀香港各個大學做準備。靠近大學的區域租金漲幅更為顯著，當中紅磡（香港理工大學）升7.12%、沙田第一城（香港中文大學）升4.05%、將軍澳都都城（香港科技大學）升4.75%。
2025年前五個月，香港整體住宅租金上升1.79%。考慮到在港就讀的內地學生以及內地人才/專業人士，目前大多在香港租房，持續的強勁租賃需求，預計2025年住宅租金將按年上漲約5%，這將是香港住宅租金連續第三年上漲。
回顧過去，2023年和2024年香港平均住宅租金分別上漲6%和4%，主要原因是自2023年以來大量內地學生及人才/專業人士湧入香港。
該行估算，當前租金水平對應的租金收益率約為3.6%。同時，由於一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）持續處於極低水平，昨日（6月10日）為0.54%，這意味著實際按揭利率僅約為1.84%（1個月HIBOR + 130個基點），表明住宅物業存在近1.8個百分點的正利差。
該行認為，如此可觀的正利差應能推動更多的購房行為，並提振香港住宅板塊的部分投資需求。
另外，對於內地買家而言，約70-80%更傾向於購買新房。根據該行之前的估計，內地買家的潛在購房需求可能達到10萬套，相當於香港約5至7年的新房年銷售量，而2024年約為1.7萬套。
總體而言，該行重申對香港房地產的正面看法。香港地產股目前估值吸引，較資產淨值（NAV）折讓達60%，處最低水平之一，且資產負債表健康，即2024財年平均淨負債率為24%。
銀河國際證券首選股推薦，開發商中為新鴻基地產 （0016）、嘉里建設 （0683）、恒地（0012）；零售地產商中選股為領展（0823）、九龍倉置業 （1997）。
然而，該行對寫字樓地產商持謹慎態度，預計其空置率將維持高位，且租金在2025年和2026年可能錄得負增長。
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