港元現報7.8492元貶值10點子，曾貶值最多11點子，報7.8493元，是2023年5月5日7.8494元後最弱。亦曾升值最多15點子，報7.8467元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌報0.02%，是6月10日後最低；1星期HIBOR跌0.07點子至0.10982%，是6月9日後最低；2星期HIBOR跌0.58點子至0.22018%，是6月9日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.51點子至1.72226%，是6月6日後最高；6個月期HIBOR升2.42點子至2.41393%，是6月9日後最高；12個月期HIBOR升0.88點子至3.02268%，是6月9日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減9.4億元，至總數21233.21億元，是6月5日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減9.4億元，至總數6119.75億元，是6月4日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為1735.19億元，較再上一日減0.2億元，總結餘是6月6日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日減0億元，至總數13246.46億元，是6月9日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減108.51億元，至總數12069.44億元，是5月6日後最低。

總結餘變動原因

上日退還貼現窗拆出資金0.2億元。

美匯美息

美元指數現報99.147升值0.049點或0.05%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31429%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7545%，連續5日擴闊，利差是2025年5月26日後最闊，當日差距為-3.7593%。

對上一次連續5日擴闊，是2025年5月22日，當日利差報-3.6586%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌0.1點子至1.361%，是2024年12月24日後最低；1星期Shibor升0.6點子至1.502%，是6月5日後最高；2星期Shibor升1.6點子至1.56%，是6月6日後最高；1個月期Shibor無升跌報1.62%，是6月10日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.5點子至1.658%，是5月23日後最低；6個月期Shibor跌0.5點子至1.658%，是5月23日後最低；1年期Shibor跌0.3點子至1.684%，是5月23日後最低。

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