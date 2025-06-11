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恒指半日升229點 創兩個高 科指升1.1%

美中倫敦談判達成共識，亞股普遍上升，日股回吐。恒指曾高見24415.2點，是3月20日24753.15點後最高；科指曾高見5461.28點，是5月12日5500.89點後最高；國指曾高見8865.07點，是3月24日8880.27點後最高。

恒指今早高開28點，高位升252點，低位升16點，高低波幅236點。上升股份比例為34.74%，下跌為22.83%，無升跌為42.42%。

恒指半日升229點或0.95%，報24392點，大市成交金額1321億元；國指升93點或1.07%，報8861點。恒生科技指數收報5455點，升1.18%。

藍籌股成交金額492.7億元，佔大市成交37.29%；科指成份股成交金額290.43億元，佔大市成交21.98%；國指成份股成交金額428.39億元，佔大市成交32.42%。

24隻雙櫃台股，總成交0.66億元人民幣，相當於約0.72億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.76%，至132.56億元，佔大市成交10.03%。牛熊證成交金額66.9億元，增加4.42%；窩輪成交金額65.65億元，減少17.56%。

藍籌65隻升，18隻下跌，2隻無升跌。宏橋（1378）升4.34%，收報15.86元，是升幅最大的藍籌，康師傅（0322）跌7.81%，收報12.04元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報29.45元，升3.51%；跌幅最大的是ASMPT（0522）收報56.4元，跌1.74%。

恒指續高於10天線(23762.39點)。科指續高於10天線(5290.26點)。

北水南下合計淨流入1.59億元，較上日減少97.91%，連續第11日流入，累計流入529.75億元，對上一次連續11日淨流入是4月7日。北水本月累計流入233.94億元，按月減少48.72%，連續第2個月減少，金額是2024年1月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）621.41億元，較上日減50.23%，佔香港市場成交額由上日的24.93%減至23.51%。

大摩上調泡泡瑪特（9992）目標價 稱潛力尚未計價。收報259元，升0.08%。

小鵬（9868）：支付賬期統一至60天內。收報80.55元，升1.45%。

比亞迪（1211）將供應商支付賬期統一至60日內。收報139.9元，升3.17%。

巴拿馬運河管理局：長和（0001）交易恐損運河中立。收報46.6元，升1.19%。

康諾亞（2162）折讓6%配股 主要股東減持。收報47.3元，跌2.77%。

鷹美（2368）最快今日公布業績。收報3.82元，無升跌。

騰訊音樂（1698）擬收購線上音頻平台喜馬拉雅。收報72.6元，跌1.43%。

有利集團（0406）料全年轉蝕最多1.3億元。收報0.9元，無升跌。

裕元工業（0551）5月收入淨額跌0.8%。收報11.68元，升2.1%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見6.2元，收報6.09元，升2.87%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見72.5元，收報71.05元，跌1.32%；貝克微（2149）創上市新高，見69.2元，收報68.1元，跌0.44%；康耐特光學（2276）創上市新高，見35.95元，收報35.45元，升1.72%；德康農牧（2419）創上市新高，見91.6元，收報90.35元，升13.58%；集海資源（2489）創上市新高，見2.15元，收報2.15元，升3.86%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見2.07元，收報2.04元，升1.49%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見31.5元，收報31.2元，升1.63%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見233.6元，收報229.8元，跌0.09%；網易－Ｓ（9999）創上市新高，見210.8元，收報209元，升2.15%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見386.2元，收報385.6元，升1.63%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見32.6元，收報32.45元，升2.04%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1.17元，收報1.13元，升5.61%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見146.6元，收報146.6元，升0.14%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見568.4元，收報568.4元，升0.14%；平安香港高息（3070）創上市新高，見36.7元，收報36.68元，升1.16%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1095.05元，收報1095.05元，升0.58%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見15.04元，收報15.04元，升1.21%；ＰＰ臺灣５０（3453）創上市新高，見84.44元，收報84.44元，升0.21%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創上市新高，見210.8元，收報209元，升2.15%；中國財險（2328）創上市新高，見15.58元，收報15.38元，升0.65%；農行（1288）創上市新高，見5.53元，收報5.47元，無升跌；恒生（0011）創52周高，見117.5元，收報116元，升0.52%；工行（1398）創52周高，見6.11元，收報6.09元，升1.16%；中銀香港（2388）創52周高，見35.65元，收報35.45元，升1.87%；萬洲（0288）創52周高，見7.7元，收報7.49元，升0.27%；招商銀行（3968）創52周高，見52.75元，收報52.35元，升2.85%；港交所（0388）創52周高，見422.4元，收報421元，升1.49%；建行（0939）創52周高，見7.63元，收報7.62元，升1.74%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見40.35元，收報40.1元，升1.13%；交行（3328）創52周高，見7.32元，收報7.31元，升0.97%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括GC CONSTRUCTION（1489）低見0.36元，收報0.36元，跌5.26%；迪信通（6188）低見0.3元，收報0.3元，跌1.64%；浩柏國際（8431）低見0.199元，收報0.205元，跌12.77%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見9.04元，收報9.07元，跌1.41%；ＦＩ南方恒指（7300）低見3.708元，收報3.71元，跌1.28%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.166元，收報2.17元，跌2.52%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，信保環球控股（0723）低見0.124元，收報0.124元，跌2.36%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；德林控股（1709）低見2.98元，收報3元，跌0.33%；恩典生命科技（2112）低見0.069元，收報0.069元，跌5.48%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；Ｋ ＣＡＳＨ集團（2483）低見1.58元，收報1.58元，跌8.14%；百德國際（2668）低見0.083元，收報0.084元，無升跌；百得利控股（6909）低見0.44元，收報0.44元，跌1.12%；利駿集團香港（8360）低見0.445元，收報0.445元，跌1.11%。

異動股

上升異動股，包括，中國石墨（2237）收報0.47元，升40.3%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.07元，升34.62%；巨星醫療控股（2393）收報0.157元，升34.19%；恒發光學（1134）收報0.246元，升31.55%；中國高速傳動（0658）收報1.32元，升30.69%；蒙古能源（0276）收報0.66元，升26.92%；南方錳業（1091）收報0.385元，升26.23%；財訊傳媒（0205）收報0.17元，升25%；REPUBLIC HC（8357）創52周高，見0.17元，收報0.151元，升24.79%；中國三三傳媒（8087）創52周高，見0.92元，收報0.92元，升24.32%；包浩斯（0483）收報0.28元，升23.35%。

下跌異動股，包括，高科橋（9963）收報0.25元，跌27.54%；融太集團（1172）收報0.043元，跌21.82%；實德環球（0487）收報0.118元，跌18.06%；浙江聯合投資（8366）收報0.017元，跌15%；中國金屬利用（1636）收報0.31元，跌13.89%；朗華國際集團（8026）收報0.19元，跌13.64%；鼎石資本（0804）收報0.122元，跌12.86%；浩柏國際（8431）創上市新低，見0.199元，收報0.205元，跌12.77%；環球戰略集團（8007）收報0.035元，跌12.5%；鼎立資本（0356）收報0.071元，跌12.35%；榮尊國際控股（1780）收報0.88元，跌12%。

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