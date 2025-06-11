交易完成後，公司不再持有Central Property任何股權，Central Property亦不再為公司的附屬公司 。因此 ，Central Property的財務業績不再於集團的綜合財務報表綜合入賬。

公司指，集團的策略是逐步拓展新能源及EPC業務，縮減建築行業的經營規模。 為配合策略，並考慮到由於市場產能過剩、監管環境不明朗及地緣政治局勢緊張，建築行業一直面臨不利因素；近年來，Central Property所持投資物業的公平值持續減少 ， 由 2023年的約 2.22億元，減少至出售事項日期約2.06億元，且預期將因上述因素而進一步減少；及董事會認為出售事項為變現目標集團及該等物業的價值、減少本集團對Central Property的進一步財務承擔以及重新配置集團的資源及專注於新能源及EPC 業務之良機，新能源及EPC業務乃董事會認定的未來發展方向。

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