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中環新能源1.15億悉售子公司Central Property股權

中環新能源（1735）公布，以1.15億元向Charming Brand Development Limited出售公司直接全資附屬Central Property Group Ltd的100%股權﹔公司將就交易確認出售事項的經審核出售收益約為932.8萬元，所得款項淨額用作集團一般營運資金。而1.15億元代價將於完成時透過發行及交付由Charming Brand正式簽立，並以公司為受益人之承兌票據結算，承兌票據利息為每年8%，到期日為今年8月31日。

交易完成後，公司不再持有Central Property任何股權，Central Property亦不再為公司的附屬公司 。因此 ，Central Property的財務業績不再於集團的綜合財務報表綜合入賬。

公司指，集團的策略是逐步拓展新能源及EPC業務，縮減建築行業的經營規模。 為配合策略，並考慮到由於市場產能過剩、監管環境不明朗及地緣政治局勢緊張，建築行業一直面臨不利因素；近年來，Central Property所持投資物業的公平值持續減少 ， 由 2023年的約 2.22億元，減少至出售事項日期約2.06億元，且預期將因上述因素而進一步減少；及董事會認為出售事項為變現目標集團及該等物業的價值、減少本集團對Central Property的進一步財務承擔以及重新配置集團的資源及專注於新能源及EPC 業務之良機，新能源及EPC業務乃董事會認定的未來發展方向。

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