該行發布最新一期全球智能手機需求和服務提供者意向消費者調查。結果顯示，於2025年第二季，在美國、英國、德國、日本及中國，消費者未來12個月購買智能手機意願為 36%，按年持平，較半年前則有所下降。升級換機周期繼續升至31.1 個月。

其中美國消費者未來12個月購買意願驟降至 37%，對比去年第二季的50%及去年第二季的44%顯著下降。該行認為，這可能由於美國市場在關稅之前已出現需求提前，導致未來12個月購買意願下降。

因此，儘管年初至4月管道銷量按年增長 3.2%，瑞銀維持對全球智慧手機出貨量的保守預測，2025 年僅按年增長1%，2026年將持平。該行又認為許多智能手機供應鏈股票（而非OEM 股票）的估值接近未增長的水準。

瑞銀投資銀行研究部亞太區科技技術研究主管Nicolas Gaudois 認為，投資者預計智慧手機的增長充其量只是不冷不熱的，關稅擔憂可能會成為額外的拖累因素，並且尚未將生成式人工智慧視為有意義的需求驅動力。

在表示不太可能在未來12個月購買智能手機的受訪者中，19%表示原因是擔心關稅對價格的影響。不過，在表示可能在未來12個月購買智能手機的受訪者中，82%稱如果OEM提高平均售價以抵消關稅對物料成本的影響，他們願意接受一定幅度的加價。但這其中 62% 的受訪者也表示，如果價格加幅超出合理範圍，他們會尋找更便宜的產品。17%的受訪者表示，如果價格漲幅過大，他們會完全推遲購買。

該調查於2025年4月17日至5月6日對美國、英國、德國、中國大陸和日本的7,500名手機使用者進行。

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