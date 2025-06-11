從相片中可見，三人是在恒地旗下甲級商廈「The Henderson」合影。背景是位於The Henderson 3樓的藝術雕塑——紅色氣球天鵝 （Balloon Swan——Red）。徐子淇在帖文中感謝大眾出席李兆基的紀念展覽，讚揚四叔熱愛國家，對社會奉獻不懈，雖然「四叔」已離世，但他的勇氣、謙遜和無盡的仁心，足證一人之光可照亮他人，令世界更美好。

徐子淇又在文末表達對四叔的思念，認為四叔永遠是他們的英雄、靈感泉源，亦是引領他們的明燈。

其他報道

中汽協：5月汽車銷量增11.2% 新能源車增36.9%

瑞銀：維持全年全球智能手機出貨量僅增長1%預測 因關稅擔憂影響購買意願

【有片：埋身擊】中美貿易會談進展良好 上證指深成指有望突破向上

據報京東物流進軍沙特 已招募逾千人團隊

金力永磁已陸續獲得國家主管部門頒發出口許可證 股價半日升近7%

中環新能源1.15億悉售子公司Central Property股權

任天堂：Switch 2銷量4日累售逾350萬部破紀錄

恒指半日升229點 創兩個高 科指升1.1%

滬深三大指數半日向上 滬指守住3400點

港元拆息普遍向上 港元貶至7.8493 逾兩年最弱 1個月HIBOR終止6連跌

銀河國際：息差應能推動買樓 重申對香港地產正面看法

大摩上調泡泡瑪特目標價 稱潛力尚未計價

小鵬：支付賬期統一至60天內

「科技股女股神」Cathie Wood料5年後SpaceX估值達2.5萬億美元

陳茂波：香港股市將維持強勁

比亞迪將供應商支付賬期統一至60日內