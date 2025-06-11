人稱「四叔」、恒基地產（0012）創辦人李兆基於今年3月中旬離世，享年97歲。四叔媳婦、有「千億新抱」之稱的徐子淇，今日在社交平台發布一張與丈夫李家誠及老爺李兆基的合照，讚揚四叔一生樂善好施，亦是一位慈愛而盡責的家長，相信他的一生足以啟迪後人。
從相片中可見，三人是在恒地旗下甲級商廈「The Henderson」合影。背景是位於The Henderson 3樓的藝術雕塑——紅色氣球天鵝 （Balloon Swan——Red）。徐子淇在帖文中感謝大眾出席李兆基的紀念展覽，讚揚四叔熱愛國家，對社會奉獻不懈，雖然「四叔」已離世，但他的勇氣、謙遜和無盡的仁心，足證一人之光可照亮他人，令世界更美好。
徐子淇又在文末表達對四叔的思念，認為四叔永遠是他們的英雄、靈感泉源，亦是引領他們的明燈。
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