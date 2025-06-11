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睿盛銀行：歐洲股票現估值不再吸引 對歐股持「中性」看法

睿盛銀行發表6月份市場報告，受惠投資於美國的資產重新配置、歐洲經濟刺激措施，以及歐洲軍備計劃等利好因素，均推升近期歐洲股指如歐洲STOXX 600指數，以及推動德國DAX指數亦曾達歷史新高，但睿盛提到，歐洲股票近期的升勢，已令估值不再吸引（no longer considered favourable）。

報告續指，美國政策不確定性，令環球經濟前景佈下陰霾，同時推升歐元、抑制歐洲股市上升空間，睿盛給予歐洲股票「中性」評級。

黃金方面，睿盛表示即使現時的地緣政治及經濟政策的不穩定性，對黃金的基礎需求見有所放緩，對珠寶的需求維持疲弱，再加上投機者獲利離場，其所持有的上市黃金基金見有所流出。睿盛表示，美元走弱伴隨着黃金走強，但以瑞士法郎和歐元計價的黃金價格則有所停滯，該行認為只有新的不穩定性因素出現，才能驅動投資者買入避險的「避風港」，推動以非美元計價的黃金價格創新高。另睿盛對黃金持「中性」看法。

睿盛銀行稱，美國總統特朗普重回白官後，美國本地生產總值（GDP）於去年第四季強勁的表現後，於今年首季GDP跌0.2%，因許多公司憂慮關稅影響而於首季囤積貨品，進口有所上升的同時，GDP增長亦被淨出口拖低4.8個百分點，但他表示其影響為一次性（one-off），預計美國經濟於第二季不會再收縮，因此不會造生立即進入經濟衰退的危機，但睿盛料美國經濟增長會於今年冷卻（cool down）。

 