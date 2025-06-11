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大華升今年香港GDP預測至2.3% 3個月拆息年底見1.2厘

大華銀行發表季度報告，將今年香港GDP增長預測，由2%上調至2.3%，主要基於今年首季GDP增長3.1%較預期為佳、金融市場交投活躍，以及內地刺激措施等短期支援因素，不過由於外圍不確定性及中國經濟放緩風險，該行將2026年的GDP增長預測，由2.4%下調至1.9%。

私人零售連續四季按年下跌，大華指出，香港本地商業活動有所回升，但未能有效帶動私人消費，私人消費連續第四季收縮，跌幅由2024年第四季的0.2%擴大至2025年第一季的1.1%，港人跨境消費模式日益鞏固，加上內地訪港旅客購買力疲弱，對本地經濟復蘇前景造成壓力。今年首季訪港旅客雖按年增長8.9%至1220萬人次，不過僅為2019年首季的三分之二，而零售銷售連續超過一年萎縮，消費耐用品（如汽車及零件、家具）、服裝鞋履及貴重商品（如珠寶、鐘錶）銷量大幅下降。

報告指，香港今年首季GDP按年上升3.1%，較去年第四季的2.5%加速，創五個季度以來最快增速，主要動力在出口，受益於對美國的貨物提前出貨，商品出口激增8.4%。大華預期受惠於中美貿易休戰，帶動第二及第三季提前出貨，香港出口表現強勁，不過出口強勢會在今年第四季開始回軟。

樓市方面，大華指出，私人住宅價格在今年首四個月進一步下跌1.2%，自2021年高位以來累計下跌超過28%。較低港元拆息（Hibor）可能提振物業需求，但在經濟前景不明朗下，投資者態度仍趨審慎。

上月初港元升至強方兌換保證，金管局向銀行體系注入近1300億港元，推動拆息下跌。大華指雖然有大型新股相關資本流入，短期內拆息下降幅度似過大，該行預測2025年後期美國將減息3次各0.25厘。今日3個月拆息報1.7222厘，該行預期3個月拆息在第三季度末見1.5厘，第四季度末及2026年第一季度末見1.20厘，2026年第二季度末1.05厘。

 

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