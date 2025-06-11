美國加州洛杉磯示威持續，洛杉磯市長宣布當地進入緊急狀態。香港奧國經濟學院院長王弼表示，事件對金融市場影響輕微，儘管加州人口多且經濟強，但內部存在政治矛盾，因此加州可能脫離聯邦的說法不切實際。對於中美貿易談判達成貿易框架，王弼認為，總統特朗普的貿易政策有其路線圖，關稅旨在增加財政收入，同時希望美國供應鏈具備多樣性，而非完全依賴單一國家。
特斯拉CEO馬斯克與特朗普決裂，王弼認為，特斯拉的品牌形象不會因此而輕易恢復，而即使特斯拉將提供Robotaxi服務，市場對其自動駕駛技術（Level4）仍持謹慎態度。王弼表示「無人駕駛」的時代出現，馬斯克必須盡快在市場上取得成功，形成規模效應，否則將讓Uber及LYFT等競爭對手有更多空間發展。
有消息指OpenAI將與Google在雲端運算合作，王弼表示，對Google是利好消息。他指，即使Google搜尋業務估值為零，但計入YouTube、雲端及其他新興業務估值，已比市值高，目前估值仍吸引。此外，IBM在量子計算領域取得進取，也增添Google在量子發展信心。
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