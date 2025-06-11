恒指今早高開28點，高位升276點，低位升16點，高低波幅260點。上升股份比例為43.49%，下跌為26.04%，無升跌為30.45%。

恒指收市升204點或0.84%，報24366點，大市成交金額2351億元，較上日減少6.06%，是6月5日2220.26億元成交後最少；國指升98點或1.12%，報8865點。恒生科技指數收報5451點，升1.09%。

藍籌股成交金額943.42億元，佔大市成交40.12%；科指成份股成交金額583.7億元，佔大市成交24.82%；國指成份股成交金額822.74億元，佔大市成交34.99%。

24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，相當於約1.15億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加4.86%，至150.71億元，佔大市成交6.4%。牛熊證成交金額75.24億元，增加17.43%；窩輪成交金額75.46億元，減少5.24%。

藍籌57隻升，24隻下跌，4隻無升跌。宏橋（1378）升4.61%，收報15.9元，是升幅最大的藍籌，康師傅（0322）跌9.04%，收報11.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報167.3元，升9.92%；跌幅最大的是ASMPT（0522）收報55.7元，跌2.96%。

恒指續高於10天線(23759.84點)。科指續高於10天線(5289.81點)。

北水南下合計淨流入13.76億元，較上日減少81.87%，連續第11日流入，累計流入541.93億元，對上一次連續11日淨流入是4月7日。北水本月累計流入246.12億元，按月減少46.05%，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1129.72億元，較上日減9.52%，是6月6日後收市新低。北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的24.93%減至24.01%，是6月9日後收市新低。

三大指數表現

恒指曾升最多1.14%，是6月9日後最大升幅，當日升幅為1.63%。高見24439.35點，是3月20日24753.15點後最高。今日收市報24366.94點，是3月19日後收市新高，當日報24771.14點。

科指曾升最多1.71%，是6月9日後最大升幅，當日升幅為3.24%。高見5484.63點，是5月12日5500.89點後最高。今日收市報5451.2點，是3月28日後收市新高，當日報5506.47點。

國指曾升最多1.37%，是6月9日後最大升幅，當日升幅為1.74%。高見8887.38點，是3月21日8965.93點後最高。今日收市報8865.72點，是3月20日後收市新高，當日報8950.18點。

午後消息股表現

中汽協：5月汽車銷量增11.2% 新能源車增36.9%。

汽車股

吉利（0175）收報17.24元，跌1.6%。

比亞迪（1211）收報140.8元，升3.83%。

小鵬（9868）收報81.8元，升3.02%。

理想（2015）收報115.7元，跌0.86%。

蔚來（9866）收報29.6元，升4.04%。

零跑（9863）收報55.25元，升0.18%。

瑞銀：維持全年全球智能手機出貨量僅增長1%預測 因關稅擔憂影響購買意願。

手機設備

鴻騰（6088）收報2.44元，升5.63%。

丘鈦（1478）收報6.8元，升0.59%。

舜宇（2382）收報65.4元，升0.15%。

高偉電子（1415）收報24.55元，升0.41%。

通達（0698）收報0.077元，無升跌。

瑞聲（2018）收報38.45元，跌0.52%。

比亞迪電子（0285）收報32.5元，升1.72%。

信利國際（0732）收報1.01元，升2.02%。

富智康（2038）收報9.61元，升4.12%。

小米（1810）收報54.1元，升1.22%。

據報京東物流（2618）進軍沙特 已招募逾千人團隊。收報12.5元，升0.81%。

十月稻田（9676）：H股全流通申請已向中證監完成備案。收報6.39元，升1.43%。

鷹美（2368）全年少賺17% 末期息4仙。收報3.69元，跌3.4%。

金力永磁（6680）已陸續獲得國家主管部門頒發出口許可證。創52周高，見21.75元，收報19.74元，升1.75%。

中環新能源（1735）1.15億悉售子公司Central Property股權。收報8.21元，跌5.52%。

今早及隔晚消息股表現

大摩上調泡泡瑪特（9992）目標價 稱潛力尚未計價。創上市新高，見269.8元，收報269.8元，升4.25%。

小鵬（9868）：支付賬期統一至60天內。收報81.8元，升3.02%。

比亞迪（1211）將供應商支付賬期統一至60日內。收報140.8元，升3.83%。

巴拿馬運河管理局：長和（0001）交易恐損運河中立。收報46.4元，升0.76%。

康諾亞（2162）折讓6%配股 主要股東減持。收報46.95元，跌3.49%。

鷹美（2368）最快今日公布業績。收報3.69元，跌3.4%。

騰訊音樂（1698）擬收購線上音頻平台喜馬拉雅。收報72.6元，跌1.43%。

有利集團（0406）料全年轉蝕最多1.3億元。見52周低0.85元，收報0.85元，跌5.56%。

裕元工業（0551）5月收入淨額跌0.8%。收報11.72元，升2.45%。

破頂股表現

破頂股包括，網易（9999）創上市新高，見210.8元，收報208.8元，升2.05%；中國財險（2328）創上市新高，見15.58元，收報15.3元，升0.13%；農行（1288）創上市新高，見5.56元，收報5.55元，升1.46%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見13.36元，收報13.18元，升4.44%；中信銀行（0998）創上市新高，見7.42元，收報7.41元，升1.93%；德林國際（1126）創上市新高，見9.58元，收報9元，升44%；農業銀行（1288）創上市新高，見5.56元，收報5.55元，升1.46%；匯聚科技（1729）創上市新高，見6.2元，收報6.06元，升2.36%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見72.5元，收報70.95元，跌1.46%；貝克微（2149）創上市新高，見70元，收報70元，升2.34%；康耐特光學（2276）創上市新高，見36元，收報35.55元，升2.01%；德康農牧（2419）創上市新高，見96元，收報91.75元，升15.34%；集海資源（2489）創上市新高，見2.17元，收報2元，跌3.38%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見2.07元，收報2.06元，升2.49%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見31.75元，收報31.5元，升2.61%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見235元，收報233.8元，升1.65%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見269.8元，收報269.8元，升4.25%；網易－Ｓ（9999）創上市新高，見210.8元，收報208.8元，升2.05%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見386.2元，收報385.2元，升1.53%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見32.6元，收報32.3元，升1.57%；健康之路（2587）創上市新高，見62.7元，收報57.55元，跌4.08%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1.24元，收報1.21元，升13.08%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見146.6元，收報146.6元，升0.14%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.955元，收報8.955元，升0.79%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見571.6元，收報571.6元，升0.7%；恒生（0011）創52周高，見117.5元，收報115.7元，升0.26%；工行（1398）創52周高，見6.17元，收報6.17元，升2.49%；中銀香港（2388）創52周高，見35.65元，收報35.25元，升1.29%；萬洲（0288）創52周高，見7.7元，收報7.52元，升0.67%；招商銀行（3968）創52周高，見52.75元，收報52.3元，升2.75%；港交所（0388）創52周高，見422.4元，收報420.4元，升1.35%；建行（0939）創52周高，見7.66元，收報7.65元，升2.14%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見40.35元，收報40.15元，升1.26%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創上市新高，見210.8元，收報208.8元，升2.05%；中國財險（2328）創上市新高，見15.58元，收報15.3元，升0.13%；農行（1288）創上市新高，見5.56元，收報5.55元，升1.46%；恒生（0011）創52周高，見117.5元，收報115.7元，升0.26%；工行（1398）創52周高，見6.17元，收報6.17元，升2.49%；中銀香港（2388）創52周高，見35.65元，收報35.25元，升1.29%；萬洲（0288）創52周高，見7.7元，收報7.52元，升0.67%；招商銀行（3968）創52周高，見52.75元，收報52.3元，升2.75%；港交所（0388）創52周高，見422.4元，收報420.4元，升1.35%；建行（0939）創52周高，見7.66元，收報7.65元，升2.14%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見40.35元，收報40.15元，升1.26%；交行（3328）創52周高，見7.37元，收報7.37元，升1.8%；。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，合富輝煌（0733）低見0.32元，收報0.35元，跌5.41%；暢由聯盟（1039）低見0.041元，收報0.042元，跌4.55%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.36元，收報0.365元，跌3.95%；億達中國（3639）低見0.055元，收報0.063元，升1.61%；迪信通（6188）低見0.3元，收報0.3元，跌1.64%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.17元，收報0.174元，跌1.14%；基石金融（8112）低見0.083元，收報0.085元，跌11.46%；古兜控股（8308）低見0.065元，收報0.069元，跌13.75%；浩柏國際（8431）低見0.198元，收報0.208元，跌11.49%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見9.04元，收報9.09元，跌1.2%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，信保環球控股（0723）低見0.12元，收報0.12元，跌5.51%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，無升跌；滙力資源（1303）低見0.25元，收報0.25元，跌5.66%；奧邦建築（1615）低見0.208元，收報0.216元，跌1.37%；德林控股（1709）低見2.94元，收報2.95元，跌1.99%；恩典生命科技（2112）低見0.068元，收報0.072元，跌1.37%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；Ｋ ＣＡＳＨ集團（2483）低見1.58元，收報1.61元，跌6.4%；百德國際（2668）低見0.072元，收報0.076元，跌9.52%；百得利控股（6909）低見0.43元，收報0.43元，跌3.37%。

異動股

上升異動股，包括，中國生態旅遊（1371）收報0.45元，升169.46%；REPUBLIC HC（8357）創52周高，見0.22元，收報0.19元，升57.02%；中國三三傳媒（8087）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升56.76%；巨星醫療控股（2393）收報0.18元，升53.85%；璋利國際（1693）收報2.7元，升50%；蒙古能源（0276）收報0.75元，升44.23%；德林國際（1126）創上市新高，見9.58元，收報9元，升44%；聯康生物科技集團（0690）創52周高，見0.129元，收報0.126元，升40%；圓美光電（8311）收報0.039元，升39.29%；亞洲能源物流（0351）收報0.11元，升37.5%；中國石墨（2237）收報0.445元，升32.84%。

下跌異動股，包括，工蓋有限公司（1421）收報0.455元，跌38.51%；大唐潼金（8299）創52周高，見0.48元，收報0.34元，跌27.66%；中生北控生物科技（8247）收報0.65元，跌23.53%；融太集團（1172）收報0.043元，跌21.82%；金貓銀貓（1815）收報2.21元，跌20.22%；中國白銀集團（0815）收報0.495元，跌17.5%；實德環球（0487）收報0.12元，跌16.67%；慕詩國際（0130）收報0.143元，跌15.88%；浙江聯合投資（8366）收報0.017元，跌15%；首都金融控股（8239）收報0.58元，跌14.71%；古兜控股（8308）創上市新低，見0.065元，收報0.069元，跌13.75%。

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