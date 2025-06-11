科法斯公布亞太企業付款調查，向活躍區內9個市場（澳洲、中國內地、香港、台灣、印度、日本、馬來西亞、新加坡和泰國）和13個行業的2400間企業，調查其付款行為和信用管理實踐的發展演變。調查指，去年平均信用期限為65天，較2023年的64天略微增長。13個行業當中，有10個行業的信用期限在2024年有所延長，當中以汽車行業增幅最為顯著，其次是紡織和化工。汽車市場競爭激烈，促使經銷商在提供信用期限方面更加靈活，並將其作為競爭手段。
展望未來，三分之二的公司預計信用期限將縮短，反映出在高度不確定性的環境下，企業更加謹慎，更重視現金儲備。另外，去年企業平均逾期款天數保持穩定，不過運輸和汽車行業報告逾期付款有所增加，分別比2023年增加2%和1%。
不過科法斯指出，表示遭遇超長逾期付款，逾期付款超過180天且超過年營業額的2%的企業比例，由2023年的23%大幅上升至40%，而據該行經驗，有80%的超長逾期付款無法收回，預示企業的現金流風險極高。此類逾期付款在中國內地、印度、泰國和馬來西亞最為嚴重，所有13個行業超長逾期付款均有所增加，其中木材（增加37%）、農產品（增加20%）和汽車行業（增加18%）增幅最為顯著。該行預計，上述趨勢會將在未來六個月持續下去，57%的企業預計逾期付款情況將惡化。
此外，有33%的受訪企業預計今年商業活動將較去年惡化，是去年調查的兩倍多。其中台灣和新加坡最為悲觀，超過40%的受訪企業預計商業活動將惡化。科法斯預計，今年經濟前景將持續惡化。高漲的關稅和變化莫測的貿易政策，增加了全球經濟政策的不確定性，嚴重影響企業支出和消費者信心。此外，企業還面臨過度競爭壓力、需求放緩、勞動力成本上升等風險。
科法斯亞太區首席經濟學家歐韋良表示，由於全球需求增長緩慢、成本上升和高利率環境，亞太地區 2024 年經濟增長已經放緩。超長逾期付款創出新高，預示著企業將面臨日益嚴重的財務壓力。疊加關稅上漲，企業正為更動盪的貿易和政策環境做準備，該行將亞洲今年的GDP增長預測修正為3.8%。
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