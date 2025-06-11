阿根廷銀行集團Grupo Financiero Galicia S.A.（GFG）宣布，匯豐控股（0005）擬以6.476億美元（約50.51億港元），出售該集團1172萬份的美國存託證券（ADR），每份ADR訂價為53.25至55.25美元，相當於GFG的ADR周二收市價57.33美元的折讓7.1%。該批ADR相當於GFG約1.172億股B股，或相當於GFG的8.85%股權。匯豐控股及GFG未有就有關出售ADR消息回覆彭博查詢。
今次匯控出售GFG交易是經由摩根士丹利及高盛安排，完成有關交易後，匯豐控股尚餘約10.2萬份GFG的ADR。根據此前匯控的公布，該集團因應於2024年4月以5.5億美元出售有100間分行的阿根廷匯豐予GFG，因而從GFG收取現金、貸款票據和ADR，當時ADR約為出售交易的代價之一半，即相當於2.75億美元，並佔GFG少於10%的經濟權益。
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