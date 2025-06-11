金發局與英國金融服務行業代表組成的商界組織TheCityUK，簽諒解備忘錄（MOU），以加強英國與香港之間的金融領域合作，深化雙方的策略夥伴關係。金發局表示，是次合作將聚焦於幾個關鍵領域，包括轉型金融、虛擬資產及能力建設，旨在確保雙方市場於不斷演變的環球金融格局，保持優勢，同時構建一個合作框架，以支持英港金融對話，促進監管實踐、創新金融產品及新興金融服務機會的知識交流。