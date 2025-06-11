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金發局與英商界組織TheCityUK簽MOU 加強雙方金融領域合作

金發局與英國金融服務行業代表組成的商界組織TheCityUK，簽諒解備忘錄（MOU），以加強英國與香港之間的金融領域合作，深化雙方的策略夥伴關係。金發局表示，是次合作將聚焦於幾個關鍵領域，包括轉型金融、虛擬資產及能力建設，旨在確保雙方市場於不斷演變的環球金融格局，保持優勢，同時構建一個合作框架，以支持英港金融對話，促進監管實踐、創新金融產品及新興金融服務機會的知識交流。

金發局行政總監區景麟表示，雙方將結合各自的專業知識、創新能力及全球網絡，期待探索新興市場和商業機遇。

TheCityUK 公共事務、政策及研究總監John Godfrey表示，作為全球兩大國際金融中心，雙方將通過知識分享與密切合作，尋求創新的解決方案，共同應對當前的挑戰與機遇，實現互利共贏。

MOU於昨日由區景麟及John Godfrey簽署，並由財庫局局長許正宇，和TheCityUK領導委員會主席Bruce Carnegie-Brown，共同見證簽署儀式。

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