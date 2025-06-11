報道指，此次拍賣出現在全球首場初代藏品級Labubu藝術專場。據介紹，該款Labubu高131cm，材質為PVC，顏色為薄荷色，在備註欄標注了「全球唯一一隻」。據報，是次拍賣是和收藏初代Labubu的藏家合作的，該款Labubu確定已經成交，現時不便透露買家身份。

該場拍賣還有一款棕色Labubu以82萬元的價格成功拍出，該款Labubu全球限量15版。

大摩給予泡泡瑪特「增持」評級 目標價302元

Labubu風靡全球，泡泡瑪特股價亦被看高一線。摩根士丹利發表報告指，相信泡泡瑪特（9992）IP多樣性，配合集團營運技巧，將創造持久增長。該行認為，雖然泡泡瑪特2025年的增長動能可能已被充份體現，惟長期規模潛力尚未反映在價格中，給予其「增持」評級，目標價上調35%至302元。

大摩在報告中指出，泡泡瑪特今年在北美/歐洲的增長可能遠超預期。根據Google趨勢顯示，Labubu 在全球範圍內的關注度堪比《哈利波特》、《星際大戰》和迪士尼。不過，消費者對泡泡瑪特的熱情也引發了投資人對其永續性的質疑。大摩認為，IP熱度確實存在波動性，惟長遠而言，相信泡泡瑪特仍有顯著增長空間。預計在「kidult」（童心未泯的成年）需求帶動下，泡泡瑪特銷售額將由今年36億增加至2027年的60億美元，成為規模增長最快的全球消費品牌。

此外，大摩上調2025年泡泡瑪特每股盈利預測6%，2026年及2027年分別為15%及21%，以反映其在北美及歐洲清晰的增長路徑。大摩認為，考慮到泡泡瑪特電商相關開支快速上升，該公司今年淨利潤率可能不如市場預期般高。

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