內地限制車企「內捲式」競爭，標普報告指出，內地車企殘酷的價格戰正在削弱盈利能力，損害研發支出並威脅供應鏈穩定。雖然監管干預為行業提供一些喘息空間，但只有通過行業整合，才能將利潤率恢復到可持續水平。
標爾全球評級信用評級分析師 Claire Yuan表示，自2022年底以來，汽車製造商為爭奪市場份額，持續不斷展開的激烈競爭，長期的價格戰將進一步侵蝕汽車行業本已微薄的盈利能力。持續的低利潤率將削弱汽車製造商的創新能力。此外，為降低成本而犧牲質量可能增加召回風險並損害品牌形象。價格戰還對供應鏈的韌性造成了傷害。
該行認為，更嚴格的監管監督，將促使汽車製造商在今年避免進一步大幅降價。不過在持續的供應過剩情況下，真正的價格紀律難以實現，利潤率全年仍將面臨壓力。
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