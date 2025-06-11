知情人士指，負責營運強積金全球政府債券指數（MPF World Government Bond Index）的富時羅素，在本月早期應行業團體要求，制定減持計劃的相關分析。

根據減持計劃，若美國全失最高評級，富時羅素債券指數中的美國國債權重需大幅下降，美國政府債券目前佔比達46.37%，其次為中國內地、法國、日本和德國，為免受市場波動影響，美國國債需降至保持在指數約9%，以避免升穿10%的限制。

基金經理提議，若評級下調，應給予3到6個月時間重新平衡投資組合，相關資金將轉向其他AAA評級，且市場價值較大的主權債券，目前德國和新加坡均獲主要機構評為AAA。

知情人士又指，向積金局展示資料中，包含了重新分配的潛在影響。該債券指數自設立以來年化回報率為1.03%。

香港信託人公會主席劉嘉時向彭博確認今日舉行會議，並表示已向監管機構提交關於潛在影響和分析的資料。強制性公積金計劃管理局和富時羅素的代表拒絕置評。香港投資基金公會未回應置評請求。