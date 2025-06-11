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若美國全失最高評級 強積金行業團體傳建議以3至6個月減持美債

美國國債現時僅餘一間受積金局認可的評級機構給予最高評級，讓強積金基金持有美國國債可不受10%限制的規定，彭博社引述知情人士，基金經理已制定初步計劃，一旦美國國債全失最高信用評級，將最快在三個月內減持美國國債，香港信託人公會和香港投資基金公會等業界團體，今日與積金局討論相關計劃。

知情人士指，負責營運強積金全球政府債券指數（MPF World Government Bond Index）的富時羅素，在本月早期應行業團體要求，制定減持計劃的相關分析。

根據減持計劃，若美國全失最高評級，富時羅素債券指數中的美國國債權重需大幅下降，美國政府債券目前佔比達46.37%，其次為中國內地、法國、日本和德國，為免受市場波動影響，美國國債需降至保持在指數約9%，以避免升穿10%的限制。

基金經理提議，若評級下調，應給予3到6個月時間重新平衡投資組合，相關資金將轉向其他AAA評級，且市場價值較大的主權債券，目前德國和新加坡均獲主要機構評為AAA。

知情人士又指，向積金局展示資料中，包含了重新分配的潛在影響。該債券指數自設立以來年化回報率為1.03%。

香港信託人公會主席劉嘉時向彭博確認今日舉行會議，並表示已向監管機構提交關於潛在影響和分析的資料。強制性公積金計劃管理局和富時羅素的代表拒絕置評。香港投資基金公會未回應置評請求。

 