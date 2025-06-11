政府稱動用公帑必須極度謹慎，促的士業界要重視市民對的士服務未達要求的聲音，形容「牌照在長期容許的特權之下，有直接回報，亦令的士業界獲利。」即是基本上否決了有關講法，叫的士牌主見好就收？

有業界則指感到不開心，認為政府可能沒有考慮他們多年來的艱苦經營。有代表改稱，解決網約車爭議不一定要回購牌照，「提出牌照500萬元的估價是被要求估算時才提出。」Taxi Always Chickens Out？

我就覺得，直情應該開價每張800萬，況且1.8萬張的士牌照，不會全部牌主都回購？假設有三成牌照申請，成本約430億元。如果公司股價反映營運一般，要單靠回購注銷股份來推升，好似友邦，這些成本根本是「散銀」，就算1000萬都值得回購的。

全球各地推行網約車合法化時，都會遇上的士業界反對，部分地區會補貼的士牌。但香港情況特殊，最好前提是要列明類似遠期條款，若有朝一日「環境利好引致的士牌價續升」，例如上破700萬元，的士牌主就有責任要用1000萬「贖回」或接貨，以保障政府庫房。借錢梗要還，那你現在還沽不沽？

的士業界引用數字指，大部分的士牌回購價達400萬元，如回購全數1.8萬個則需付720億元。他們認為，政府可成立基金處理，回購後出租亦有收益，相關成本「濕濕碎」。論述似是而非，好似有所謂KOL嘩眾取寵，亂叫金管局介入救市，原來是偽命題，嚇壞投資者。

做生意或買賣當然涉及風險，是與市場或消費者直接交手。你若輸打贏要叫政府「包底」，就可能會放棄傳統既有回報。那麼倒不如幾支車隊互相收購合併成立「港的控股」上市有限公司，叫政府入股做主要股東，好似港鐵同港交所？

講開港鐵，都是公共運輸系統，近四個月發生多宗事故，港鐵需為將軍澳綫事故罰款近2000萬元回饋乘客；連同早前工程車事故，需安排一日「半價乘車日」。看似是重罰，但還是不抵幫，可以想像當日的混亂情況，要包括的士在內其他交通工具開工才舒緩得到。

所以，上面這張罰單開出來還不夠。異想天開，附加應該趁周二晚香港隊在啟德體育館有賽事，要停開啟德附近兩三個地鐵站，令港鐵有額外損失；入場散場只准的士上落客，大把過海上山大旗變相資助。當然風險還是有的，香港隊四萬幾人苦等的士時一齊大嗌XXXX，加上如果是輸波，場面將何其壯觀，但球迷變相也受罪。

還是回到現實吧。特首已經預告，將來網約車規管方案將有兩個走向，一類是網約車的士，另一類是其他點對點車輛，同時明確訂明哪類點對點車輛屬違法，希望有合法合規載客服務，保障乘客安全。但不知何故，感覺好像說法對Uber頗為不利。

面對政府就規管網約車制定立法框架，Uber近日派員訪港，表示同意規管應以網約車與的士公平競爭為原則，網約車平台、司機及車均須領牌或登記，規管要求可以與的士看齊。

但就期望當局不要限制各類牌照數量，並交由市場自由調節（怕其只針對Uber？）；又建議可參考澳洲新南威爾士州做法，從每次車程收取額外款項撥入基金，以支援的士業界（以定價找出平衡點？）。

Uber稱願與的士業界坐低傾，共同探討解決方案。但計我話，這些全都是門面廢話，經濟學零和遊戲，結論根本是無得傾，尤其在香港。其他網約車可能親疏有別亦不想企錯對面，所以才選擇出少句聲。

美國總統特朗普宣傳其《大而美法案》（Big Beautiful Bill），提出為每名美國新生兒設立1000美元的股票帳戶。如果可以有類似的士牌回購機制，不是投降輸一半，而是可以平手甚至贏住走，那麼美股就肯定長升長有。或者香港都可以幫「的二代」開投資戶口，買下Uber股票?

久利生