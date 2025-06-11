傳承教育（8195）公布， 擬投資加密貨幣總金額不超過3000萬港元，將由集團內部資源撥付，並將於受規管及持牌虛擬資產交易平台的公開市場上進行，以把握加密貨幣市場的上升潛力，從而提升股東回報。
集團指，董事會對加密貨幣市場的強勁勢頭持樂觀態度，此乃得益於支持性監管發展、機構投資增加、加密貨幣交易所買賣基金產品擴展、因可及性及知名度提高帶來的普及應用，以及亞洲加密貨幣開發商份額不斷增長帶動亞洲零售滲透率提高。
公司指，已成立投資委員會，並訂立書面職權範圍，自今年6月11日（今日）起生效，以加強投資決策及風險管理流程，並提升重大投資決策的效率及質量，尤其是考慮到集團於加密貨幣及虛擬資產方面的投資。
執行董事袁裕深已獲委任為投資委員會主席，非執行董事鄧聲興及獨立非執行董事鍾展坤已獲委任為投資委員會成員。 投資委員會將負責審閱並就合適的投資、投資策略及該等資產的管理向董事會提供推薦建議。此外，投資委員會將評估、批准及就集團管理團隊呈報的各種投資機會提出推薦建議。
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