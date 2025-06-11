展覽於北角的中國太平金融中心舉行，展出的初創企業涵蓋生物科技、資訊科技、人工智能、先進製造、能源科技、金融科技等領域，包括五間於去年獲得政府「產學研1+計劃」資助的企業——晶准生物醫藥、城科科學儀器、滙科光能、創新城及創冷貿易發展。另外，獲得HK Tech 300天使基金投資——專注於醫療保險科技的醫結也是參展初創之一。

其中，晶准生物醫藥作為太平金控旗下太平香港保險科創基金2023年戰略投資企業，已加入中國太平醫康養生態聯盟，與太平人壽、太平財險共同推出融合尖端科技、保險保障與健康管理的客戶增值服務方案及「太晶準健康服務產品」。該「服務＋保險新模式，旨在為社會民生及大灣區建設提供更全面、高效、高科技的健康保障。

太平金控總經理馬勇表示，中國太平近年積極參與香港及大灣區的「政產學研科創生態圈，城大的HK Tech 300為香港構建了世界級的科研轉化平台，吸引了眾多境內及境外資本，希望通過此次展覽，能進一步了解城大最前沿的創新技術，同時發掘更多的業務合作機會。

城大高級副校長（創新與企業）楊夢甦教授表示，城大將繼續以創新為引擎，不斷完善HK Tech 300等創新創業平台，深化與包括中國太平在內的各界夥伴的戰略合作，積極投身於粵港澳大灣區國際科技創新中心的建設，致力於培養更多具有全球視野和創新精神的未來領袖，推動更多具有突破性的科技成果落地轉化，助力大灣區建設成為世界級科創高地。

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