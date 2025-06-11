moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

太平金控辦初創展 伙旗下科創基金戰略投資晶准生醫加入康養生態聯盟

中國太平保險集團（中國太平）旗下太平金融控股（太平金控）於今日舉辦「走進太平——城大HK Tech 300初創展覽，來自城大及HK Tech 300的10間初創企業，在場展示其科研轉化的產品及服務，涵蓋不同的先進科技範疇，期望可藉此加速粵港澳科創深度融合，積極建設大灣區「政產學研投創科生態圈」。

展覽於北角的中國太平金融中心舉行，展出的初創企業涵蓋生物科技、資訊科技、人工智能、先進製造、能源科技、金融科技等領域，包括五間於去年獲得政府「產學研1+計劃」資助的企業——晶准生物醫藥、城科科學儀器、滙科光能、創新城及創冷貿易發展。另外，獲得HK Tech 300天使基金投資——專注於醫療保險科技的醫結也是參展初創之一。

其中，晶准生物醫藥作為太平金控旗下太平香港保險科創基金2023年戰略投資企業，已加入中國太平醫康養生態聯盟，與太平人壽、太平財險共同推出融合尖端科技、保險保障與健康管理的客戶增值服務方案及「太晶準健康服務產品」。該「服務＋保險新模式，旨在為社會民生及大灣區建設提供更全面、高效、高科技的健康保障。

太平金控總經理馬勇表示，中國太平近年積極參與香港及大灣區的「政產學研科創生態圈，城大的HK Tech 300為香港構建了世界級的科研轉化平台，吸引了眾多境內及境外資本，希望通過此次展覽，能進一步了解城大最前沿的創新技術，同時發掘更多的業務合作機會。

城大高級副校長（創新與企業）楊夢甦教授表示，城大將繼續以創新為引擎，不斷完善HK Tech 300等創新創業平台，深化與包括中國太平在內的各界夥伴的戰略合作，積極投身於粵港澳大灣區國際科技創新中心的建設，致力於培養更多具有全球視野和創新精神的未來領袖，推動更多具有突破性的科技成果落地轉化，助力大灣區建設成為世界級科創高地。

其他報道

【久利生專欄】的士牌價要點上1000萬?

海天味業首日孖展5733億元 超購163倍

中國平安完成發行近118億零息可轉換債

若美國全失最高評級 強積金行業團體傳建議以3至6個月減持美債

匯彩股價暴跌翌日主席陳捷逾25萬元增持股權

中人壽集團售晶泰1776萬股套現8631萬元 持股降至5%以下

標普：車企競爭監管助行業喘息 惟需行業整合才能恢復利潤率

平保增持農行

全球唯一一隻！泡泡瑪特初代薄荷色Labubu 108萬人幣拍出

匯控售阿根廷銀行ADR套現約50億元

大摩上調泡泡瑪特目標價35% 予其「增持」評級 「kidult」需求將刺激增長

景順：美國關稅最不確定時期已過 看好中資科技股

金發局與英商界組織TheCityUK簽MOU 加強雙方金融領域合作

科法斯：汽車行業競爭激烈 經銷商需提供更靈活信用期限吸客

恒指收市升204點 成交減6% 北水流入降81%

標普：新世界困境或拖累本港樓市

大華升今年香港GDP預測至2.3% 3個月拆息年底見1.2厘

睿盛銀行：歐洲股票現估值不再吸引 對歐股持「中性」看法

徐子淇發布與「四叔」李兆基合照：你永遠是我們的英雄

滬深三大指數高收 滬指收市漲0.52%

通用磨坊據報擬出售中國Häagen-Dazs門店

中汽協：5月汽車銷量增11.2% 新能源車增36.9%


 