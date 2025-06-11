新濠國際（0200）較早前宣布以每股1.0286元，進行二供一集資，發行逾7.58億股集資7.8億元，接納供股程序已於6月9日完成。根據該集團主席何猷龍最新股權披露，他及家人作為信託受益人的公司，包括L3G等，分別於6月5日及6月9日申請額外供股1.13億股及逾1.81億股，按供股價計，涉資分別達1.16億元及1.86億元，共約額外出資3.02億元申請。
何猷龍原先在新濠國際持股61.44%或近9.32億股，可可按比例認購約4.65億股，需要出資約4.78億元。不過，暫時未知他最終獲分配股份數目。至於在該集團供股同時，根據供股通函，何猷龍在供股之餘，亦有向新濠國際提供信貸額度最多近4.52億元，並已於5月9日提取3.9億元，部份預付未償還本金5000萬美元。
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