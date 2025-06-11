何猷龍原先在新濠國際持股61.44%或近9.32億股，可可按比例認購約4.65億股，需要出資約4.78億元。不過，暫時未知他最終獲分配股份數目。至於在該集團供股同時，根據供股通函，何猷龍在供股之餘，亦有向新濠國際提供信貸額度最多近4.52億元，並已於5月9日提取3.9億元，部份預付未償還本金5000萬美元。

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