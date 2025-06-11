早前京東啟動618購物節，據公布，平台開賣半小時內，港澳地區成交額同訂單量按憐上升超過7倍，雪櫃、洗衣機、電視、冷氣機、顯卡等類別成交額升幅達20倍以上，Apple、小米、美的、京東京造等品牌銷量亦錄得超過12倍增長。

京東指，早前根據平台內部訂單數據發現，沙田在全港18區中，用户網購活躍度最高，也是過去兩個月訂單量最高的地區，成為京東在本地滲透最快的地區之一。

京東早前特別針對沙田地區推出「618沙田專屬優惠」，京東送出總值1,000元（人民幣，下同）的購物券（包括600元新人券 + 400元沙田限定券），適用於全類別商品，涵蓋家電、手機數碼、個人護理、寵物用品、超市貨品等。據知，京東內部已拍板，下一步會進駐另一個地區，繼續推動各區的優惠同物流配套。

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