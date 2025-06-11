京東（9618）公布，今日（6月11日）在沙田石門地鐵站舉行快閃活動，派出10隻 JOY 吉祥物跳舞快閃向街坊謝票，吸引衆多市民圍觀、拍片、打卡，場面熱鬧。今次 JOY 快閃謝票，是向沙田街坊表達感謝。
早前京東啟動618購物節，據公布，平台開賣半小時內，港澳地區成交額同訂單量按憐上升超過7倍，雪櫃、洗衣機、電視、冷氣機、顯卡等類別成交額升幅達20倍以上，Apple、小米、美的、京東京造等品牌銷量亦錄得超過12倍增長。
京東指，早前根據平台內部訂單數據發現，沙田在全港18區中，用户網購活躍度最高，也是過去兩個月訂單量最高的地區，成為京東在本地滲透最快的地區之一。
京東早前特別針對沙田地區推出「618沙田專屬優惠」，京東送出總值1,000元（人民幣，下同）的購物券（包括600元新人券 + 400元沙田限定券），適用於全類別商品，涵蓋家電、手機數碼、個人護理、寵物用品、超市貨品等。據知，京東內部已拍板，下一步會進駐另一個地區，繼續推動各區的優惠同物流配套。
其他報道
太平金控辦初創展 伙旗下科創基金戰略投資晶准生醫加入康養生態聯盟
傳承教育擬斥最多3000萬元投資加密貨幣 委鄧聲興等任投資委員會成員
若美國全失最高評級 強積金行業團體傳建議以3至6個月減持美債
中人壽集團售晶泰1776萬股套現8631萬元 持股降至5%以下
全球唯一一隻！泡泡瑪特初代薄荷色Labubu 108萬人幣拍出
大摩上調泡泡瑪特目標價35% 予其「增持」評級 「kidult」需求將刺激增長
金發局與英商界組織TheCityUK簽MOU 加強雙方金融領域合作
大華升今年香港GDP預測至2.3% 3個月拆息年底見1.2厘