比賽共頒發11個獎項，涵蓋三個最佳表現大獎及八個優異獎。獲最佳表現大獎包括世望發展、盈新科技環保節能爐具，及駿寶燃氣工程獲獎的創新項目經五大餐飲協會代表及香港生產力促進局的評選和認證，在節能效能、環保創新及智能化應用方面表現卓越。部分獲獎設計已成功應用於本地餐廳，實現節能減排與提升廚房效率。

其中，「重力感應節能功能」是今屆參賽作品的亮點之一，蒸櫃可自動感應到頂倉是否放置食物，無食物時自動關閉蒸氣入口，降低火力，減低耗能。另一得獎作品則加入自動排水功能，有效防止蒸櫃積聚水垢，保持蒸櫃效能穩定。亦有得獎項目利用手機應用程式，遙距控制定時熄爐，便利廚房運作同時節省能源。

煤氣公司營運總裁—香港業務鄭曉光指出，餐飲業是香港經濟重要一環，希望透過爐具設計比賽，激發代理商創新潛能，提升餐飲業的競爭力與可持續發展能力。頒獎禮邀得行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人作主禮嘉賓。他指出餐飲業正面臨經濟疲弱、北上消費熱潮和高營運成本等挑戰，採用節能設備有助業界逆境求勝。「餐飲業是消耗能源較集中的行業，餐廳換上節能環保的爐具，減輕營運成本，實現『慳得一蚊就一蚊』，可以提升廚房效率，減排又低碳，助業界朋友在低迷的市道中得以繼續營運，達致雙贏。」

煤氣公司旗下的綠智碳認證國際顧問服務公司在頒獎禮表示，將為餐飲業提供從數據分析、碳排放核查到減排方案制定及綠色貸款支援的全方位服務，並透過ESG培訓提升員工環保意識，助力業界實現低碳高效營運。

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