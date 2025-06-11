聯交所指，新世紀醫療於2016年訂立框架協議，以向其關連人士BJL提供醫院諮詢服務。該協議構成該公司的持續關連交易，協議中並未訂明支付服務費的時間。於2016年至2021年間，BJL仍未償付大部分服務費。執行董事Jason Zhou、辛紅及徐瀚一再允許BJL拖欠服務費，而未有向該公司董事會匯報BJL財務狀況，及業務表現轉差以及該公司與BJL協定的若干還款計劃。董事會就續訂框架協議尋求該公司獨立股東批准時也沒有向他們披露上述資料。

審核委員會成員姜彥福、孫洪斌及郭其志知悉BJL長期拖欠或不支付服務費，但未有促使該公司採取充分行動保障其利益。其後，BJL拖欠未償還的服務費1.4億元（人民幣，下同），導致該公司於2022年錄得減值虧損1.05億元，佔其截至2022年12月31日止年度虧損的36%及於2022年12月31日資產總值的12%。

直至聯交所就有關減值虧損作出問詢後，該公司於2023年4月才終止向BJL提供服務。

聯交所指令對該公司確保符合《上市規則》第十四及十四A章下的內部監控措施進行檢討； Jason Zhou、辛紅及徐瀚須於90天內完成23小時有關監管及法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓。姜彥福及孫洪斌須於90天內完成15小時的培訓；及郭其志日後若要再獲委任為任何聯交所上市公司或將於聯交所上市的公司的董事，先決條件是完成15小時的培訓。

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