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美股先升後跌 道指跌1點 金龍指數連升3日

美核心通脹連月低於預期，特朗普再次呼籲聯儲局減息100個基點。美債息回軟，息差個別發展，金龍指數連升3日，創兩個月高。美股先升後跌，曾創逾三個月高。

美國5月核心通脹率連續第四個月低於預期，表明企業在很大程度上抑制將更高的關稅成本轉嫁給消費者。通脹數據公布後，貨幣市場定價顯示聯儲局9月減息的概率超過80%。特朗普再次呼籲聯儲局減息100個基點，副總統萬斯稱聯儲局拒絕減息是貨幣政策失當行為。

美國5月關稅收入創紀錄新高，有助於縮小當月預算赤字。美國財長貝森特預計2025財年預算赤字率接近7%。

中美方面。特朗普表示，根據美中倫敦談判所達成的框架協議，中國將「先行」供應稀土和磁體，美國也將允許高校接納中國學生，並且關稅將維持在下調後的當前水平。。

個股方面。Tesla曾升近3%，收市漲幅收窄至0.1%。該公司行政總裁馬斯克稱後悔上周發帖砲轟特朗普。Gitlab Inc.跌11%，這家應用軟件公司發布的第二季度收入展望不及預期。

道瓊斯工業平均指數收跌1點，跌幅0.01%，報42865點。標普500指數收跌16點，跌幅0.28%，報6022點。納斯達克綜合指數收跌99點，或0.51%，報19615點。

家得寶跌2.02%，報360.46美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累45點，而高盛升1.5%，報624.17元，貢獻道指57點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報198.78元，跌1.91%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報177.35元，跌0.69%，亞馬遜(美：AMZN)收市報213.2元，跌2.02%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報694.14元，跌1.17%，英偉達(美：NVDA)收市報142.83元，跌0.78%，微軟(美：MSFT)收市報472.62元，升0.36%，Tesla (美：TSLA)收市報326.43元，升0.1%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.27%，報551點。德國DAX指數收跌0.17%，報23948點；法國CAC 40指數跌0.37%，報7775點；英國富時100指數收漲0.13%，報8864點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.08%，報7468點。

美國2年期債息曾跌最多2.02%，是6月4日後最大跌幅，當日跌幅為2.4%。低見3.9369厘，是6月6日3.9036厘後最低。收市報3.9515厘，是6月5日後收市新低，當日報3.9201厘。

美國10年期債息曾跌最多1.46%，是6月4日後最大跌幅，當日跌幅為2.39%。低見4.4045厘，是6月6日4.3729厘後最低。收市報4.4203厘，是6月5日後收市新低，當日報4.3906厘。連跌3日，累計跌0.0852厘，對上一次連跌3日是5月27日。

美2年期10年期債息差曾高見48.49基點，是6月9日48.803基點後最闊。收市報46.469基點，是6月9日後收市新高，當日報46.832基點。

美3個月10年期債息差曾低見4.351基點，是6月6日1.079基點後最窄。收市報5.673基點，是6月5日後收市新低，當日報4.564基點。

金龍指數曾升最多1.55%，是6月9日後最大升幅，當日升幅為2.49%。高見7578.28點，是4月3日7612.35點後最高。收市報7468.31點，是5月14日後收市新高，當日報7530.44點。連升3日，累計升178.89點，對上一次連升3日是6月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月29日。

標指曾升最多0.34%，是6月10日後最大升幅，當日升幅為0.62%。高見6059.4點，是2月21日6114.82點後最高。道指曾跌最多0.3%，是6月9日後最大跌幅，當日跌幅為0.46%。低見42738.62點，是6月10日42710.09點後最低。收市報42865.77點，是6月9日後收市新低，當日報42761.76點。第1日陰燭。

標指曾升最多0.34%，是6月10日後最大升幅，當日升幅為0.62%。高見6059.4點，是2月21日6114.82點後最高。標指曾跌最多0.6%，是6月5日後最大跌幅，當日跌幅為0.83%。低見6002.32點，是6月10日6000.28點後最低。收市報6022.24點，是6月9日後收市新低，當日報6005.88點。第1日陰燭。

納指曾升最多0.43%，是6月10日後最大升幅，當日升幅為0.71%。高見19800.46點，是2月21日20016.66點後最高。納指曾跌最多0.83%，是6月5日後最大跌幅，當日跌幅為1.2%。低見19551.34點，是6月10日19539.09點後最低。收市報19615.88點，是6月9日後收市新低，當日報19591.24點。第1日陰燭。

 

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