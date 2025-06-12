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港股ADR跌123點 夜期低水115點 美期亞股跌 周大福等業績

美股向下，港股ADR跌123點或0.51%，報24244點，即月恒指夜期跌91點，報24252點，夜期低水115點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.09%，折合報515.43元；阿里巴巴（9988）跌1.27%，折合報118.05元；美團（3690）跌1.35%，折合報143元；匯控（0005）跌0.23%，折合報93.27元；建行（0939）升1.84%，折合報7.6元。

道期現跌0.247%；標期現跌0.27%；納期現跌0.34%。日本東證指數現跌0.16%；韓國KOSPI指數現升0.41%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.08%。

VIX指數隔晚升1.82%或0.31點，報17.26點。

紐油現升0.19%或0.12美元，報68.28美元；布油現升0.11%或0.07美元，報69.85美元；金價現升0.42%或14.15美元，報3369.27美元；LME 銅期貨隔晚跌1.11%或108.5美元，報9648美元。比特幣現跌0.32%或353.44美元，報108579.7美元；美國10年期債息現跌0.4%或0.0178厘，報4.4025厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，周大福（1929）、健倍苗苗（2161）、德永佳集團（0321），及智富資源投資（0007）

新世紀醫療控股（1518）及六名董事遭聯交所譴責並採取紀律行動。

煤氣（0003）辦首屆智創綠燃爐具設計比賽，部份設計已在本地餐廳應用。

京東（9618）今派吉祥物到沙田跳舞快閃「謝票」因該區近兩月訂單量最高。

何猷龍家族申請新濠國際（0200）額外供股涉資約3億元。

電訊數碼（6033）料全年盈利倒退逾六成至不少於2100萬元。

傳承教育（8195）擬斥最多3000萬元投資加密貨幣，委鄧聲興等任投資委員會成員。

中國平安（2318）完成發行近118億零息可轉換債。

匯彩（1180）股價暴跌翌日主席陳捷逾25萬元增持股權。

平保增持農行（1288）

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