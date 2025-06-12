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恒指低開143點 科指跌1.1% 潤地跌3% 地平線機器人跌5%

恒指今早低開143點或0.6%，報24223點，大市成交金額79億元；國指今早低開68點或0.78%，報8796點。恒生科技指數開市報5389點，跌1.13%。上升股份比例為8.01%，下跌為7.37%，無升跌為84.6%。

藍籌14隻升，52隻下跌，19隻無升跌。中生製藥（1177）升4.82%，報5元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌3.88%，報26元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，23隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報34.9元，升1.16%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）開市報7元，跌5.91%。

恒指續高於10天線(23824.81點)。科指續高於10天線(5298.57點)。

地平線機器人（9660）折讓約6%配股 籌46億元。開市報7元，跌5.91%。

新城發展（1030）建議發行美元計值優先票據 料成兩年來首發美元債內房。開市報2.31元，升1.76%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，周大福（1929）開市報12.02元，無升跌。

健倍苗苗（2161）無成交，報2.61元。

德永佳集團（0321）停牌。

智富資源投資（0007）停牌。

新世紀醫療控股（1518）及六名董事遭聯交所譴責並採取紀律行動。無成交，報1.17元。

煤氣（0003）辦首屆智創綠燃爐具設計比賽，部份設計已在本地餐廳應用。開市報6.78元，無升跌。

京東（9618）今派吉祥物到沙田跳舞快閃「謝票」因該區近兩月訂單量最高。開市報131.5元，跌1.79%。

何猷龍家族申請新濠國際（0200）額外供股涉資約3億元。無成交，報3.53元。

電訊數碼（6033）料全年盈利倒退逾六成至不少於2100萬元。無成交，報0.69元。

傳承教育（8195）擬斥最多3000萬元投資加密貨幣，委鄧聲興等任投資委員會成員。無成交，報1.42元。

中國平安（2318）完成發行近118億零息可轉換債。開市報48.5元，跌0.51%。

匯彩（1180）股價暴跌翌日主席陳捷逾25萬元增持股權。無成交，報0.92元。

平保增持農行（1288）。開市報5.53元，跌0.36%。

破頂股表現

破頂股包括，華邦科技（2985）創上市新高，見0.95元，開市報0.95元，升14.46%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見2.08元，開市報2.08元，升0.97%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見32.75元，開市報32.75元，升3.97%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見239元，開市報239元，升2.22%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見273.8元，開市報273.8元，升1.48%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.66元，開市報0.66元，升1.54%；鄭煤機（0564）創52周高，見16.8元，開市報16.8元，升1.69%；中國東方航空股份（0670）創52周高，見3.19元，開市報3.19元，無升跌；中國生物製藥（1177）創52周高，見5元，開市報5元，升4.82%；民生銀行（1988）創52周高，見4.57元，開市報4.57元，升0.66%；浙商銀行（2016）創52周高，見3.03元，開市報3.03元，升0.33%；樂普生物－Ｂ（2157）創52周高，見6.28元，開市報6.28元，升0.96%；基石藥業－Ｂ（2616）創52周高，見4.75元，開市報4.75元，升1.28%；青島銀行（3866）創52周高，見4.28元，開市報4.28元，升0.94%；拉近網娛（8172）無成交，報0.3元；開拓藥業－Ｂ（9939）創52周高，見1.86元，開市報1.86元，升10.71%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創上市新高，見211元，開市報211元，升1.05%；中生製藥（1177）創52周高，見5元，開市報5元，升4.82%；交行（3328）創52周高，見7.37元，開市報7.37元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見9元，開市報9元，跌0.99%。

異動股

上升異動股，包括，諾科達科技（0519）開市報0.108元，升14.89%；華邦科技（2985）創上市新高，見0.95元，開市報0.95元，升14.46%；HPC HOLDINGS（1742）開市報0.066元，升13.79%；暢由聯盟（1039）開市報0.047元，升11.9%；環球戰略集團（8007）開市報0.039元，升11.43%；開拓藥業－Ｂ（9939）創52周高，見1.86元，開市報1.86元，升10.71%；中基長壽科學（0767）開市報0.41元，升9.33%；禹洲（1628）開市報0.056元，升8.15%；彩生活（1778）開市報0.178元，升7.88%。

下跌異動股，包括，INTL GENIUS（0033）開市報1.02元，跌15%；璋利國際（1693）開市報2.5元，跌7.41%；地平線機器人－Ｗ（9660）開市報7元，跌5.91%；環球醫療（2666）開市報5.19元，跌4.77%；現代健康科技（0919）開市報0.081元，跌4.71%；雲白國際（0030）開市報0.174元，跌4.4%；江西銅業股份（0358）開市報14.4元，跌4.26%；天鴿互動（1980）開市報0.68元，跌4.23%；華潤飲料（2460）開市報12.58元，跌3.97%。

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