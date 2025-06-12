恒指今早低開143點或0.6%，報24223點，大市成交金額79億元；國指今早低開68點或0.78%，報8796點。恒生科技指數開市報5389點，跌1.13%。上升股份比例為8.01%，下跌為7.37%，無升跌為84.6%。