特朗普表示，根據美中在倫敦達成的協議，關稅將維持在下調後的當前水平。若此對華稅率仍高於他重返白宮前的程度。他指出，協議還需要中國國家主席習近平和他本人正式批准。

特朗普於Truth Social發文稱，「我們與中國的協議已經達成，只等習主席和我最終批准。中國將先行提供全部磁鐵和任何必要的稀土。同樣地，我們也將向中國提供同意的東西，包括允許中國學生使用我們的高等院校（對此我一直是沒問題的！）。我們的總關稅將在55%，中國則在10%。關係好極了！」

報道指，特朗普的貼文暗示，中國可能得先重啟稀土出口，美國才能同意放鬆關鍵技術的出口管制。他的說法也令人懷疑北京方面能否通過談判降低關稅。商務部長盧特尼克稱，「他們會馬上批准美國企業的所有磁鐵申請」，「等他們這麼做了，我們也會撤銷我們的措施」。

華爾街日報報道稱，北京將許可證的有效期設定為六個月，為的就是在貿易關係再度惡化時手上有牌。

報道指，白宮一位官員稱，特朗普帖文中提及的對華關稅包括10%的基線關稅、20%的芬太尼相關關稅，以及特朗普第一個總統任期內加徵的部分及最惠國稅率共約25%。然而，確切的總稅率仍然是個謎。

被CNBC問及關稅是否會保持不變時，盧特尼克回答說：「你肯定可以這麼說」。

中國商務部暫未回應置評請求。

盧特尼克表示，根據倫敦協議，中國承諾加快對美國汽車和國防工業至關重要的稀土出口，而華盛頓則同意放鬆部分出口管制。他周三說，涉及最先進晶片的限制措施將繼續有效。「非常明顯，我們正在人工智能賽道上和中國競爭」，「我們肯定不會把我們最好的晶片給他們，不過他們當然想要啦」。

他還直言，美國最近對飛機零組件和乙烷等產品實施的限制是為了創造籌碼來與北京談判。「他們打出稀土磁體牌的時候，我們也亮出了自己的牌說，『聽著，你們不能這樣對美國』」 。盧特尼克說，「如果你們想惹我們不高興，特朗普領導下的美國足夠強大，可以同樣讓你們不好過」。

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