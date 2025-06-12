報道引述消息指，包括香港投資基金公會和香港信託人公會在內的行業團體周三與積金局討論了該提議。

穆迪早前將美國評級下調，引發在法規下，強積金或將減持的討論。規例下，僅可在美國獲得認可評級機構授予的AAA或同等評級時，方可將超過10%的資產投資於美國國債，目僅剩日本的Rating & Investment Information Inc.這一家受認可機構仍維持著對美國的最高評級。

報道引述消息指，本月早些時候，應行業組織的要求，倫敦證券交易所集團旗下的富時羅素（FTSE Russell）制定了一份關於出售計劃的分析。富時羅素運營的MPF世界政府債券指數是養老金基金管理機構廣泛用於投資美國國債的關鍵基準。

香港信託人公會主席劉嘉時表示，已向監管機構提交了一份有關潛在影響和分析的材料。劉嘉時還確認了周三的會議。

積金局和富時羅素的代表不予置評。香港投資基金公會沒有回應置評請求。

報道指，雖然鑒於規模和流動性，香港任何潛在的強制出售都不太可能對全球美債市場造成實質性的衝擊，但這對投資組合經理來說卻是個頭疼的問題，他們必須考慮全面調整投資策略。對於專門投資政府債券的基金來說，由於缺乏與美國相當的大型發行主體，可供選擇的替代方案有限。

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