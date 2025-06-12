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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升1.07點子至0.63185%，是6月6日後最高，當日報0.63952%。對上一次連升2日是4月23日，當日拆息報3.7%。

港元現報7.8489元升值5點子，曾升值最多15點子，報7.8479元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌報0.02%，是6月11日後最低；1星期HIBOR升1.49點子至0.12476%，是6月4日後最高；2星期HIBOR升1.73點子至0.23744%，是6月4日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.63點子至1.72857%，是6月6日後最高；6個月期HIBOR升0.21點子至2.41607%，是6月9日後最高；12個月期HIBOR跌0.66點子至3.01607%，是6月10日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減22.87億元，至總數21210.34億元，是6月4日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減4.5億元，至總數6115.25億元，是5月29日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.05億元，至總數131.76億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為1734.83億元，較再上一日減0.36億元，總結餘是6月2日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日減17.96億元，至總數13228.5億元，是6月6日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增76.11億元，至總數12145.55億元，是6月9日後最高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，減0.37億元。

美匯美息

美元指數現報98.409貶值0.222點或0.23%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3144%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7692%，連續6日擴闊，利差創紀錄最闊。

對上一次連續6日擴闊，是2025年5月23日，當日利差報-3.7389%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor升0.6點子至1.367%，是6月9日後最高；1星期Shibor升1.9點子至1.521%，是6月5日後最高；2星期Shibor跌2.5點子至1.535%，是2023年1月6日後最低；1個月期Shibor無升跌報1.62%，是6月11日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至1.657%，是5月23日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至1.657%，是5月23日後最低；1年期Shibor跌0.4點子至1.68%，是5月22日後最低。

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