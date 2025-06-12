報道指，資訊差距正在引起債券持有人對透明度的擔憂，他們渴望獲得任何一點資訊來做出交易決策。一些不願透露姓名的人士表示，近幾個月來，他們一直未能從新世界集團得到答案，了解其計劃採取哪些措施來緩解因市場拋售而加劇的流動性緊縮局面。

另一方面，據其他消息指，一些銀行在4月看到一份現金流量預測，其中詳細說明了該公司未來三年的債務償還計劃。報道指，陷入困境的公司優先與銀行貸款人溝通的情况並不少見。銀行通常可以透過貸款契約或貸款關係更了解公司財務狀況，而無擔保債券持有人通常依賴公開文件或自願揭露。

債務顧問 PJT Partners Inc. 表示，該公司的下一步措施可能會給債券持有人帶來更多痛苦。在最近與債券持有人的電話會議中，PJT 表示，預計新世界將尋求折扣交換，作為潛在債務管理措施的一部分。 PJT 警告稱，如果在貸款再融資之後出現這種情况，無擔保債券投資者的回收率可能會從 68% 降至 30%。

報道引述消息指，許多債券持有人在向該公司尋求資訊時都遇到了死胡同，發給新世界投資者關係經理的消息也沒有得到回應。他們補充說，有些人必須密切關注新聞，以了解公司正在發生的事情。

相較之下，新世界集團積極與 50 多家銀行接洽，致力於完成再融資交易。其他人則表示，銀行家一直與該開發商的財務團隊保持密切聯繫，並了解該公司債務計劃的最新消息。

新世界沒有立即回應置評請求。該公司在今年稍早的新聞發布會上表示，已遵守所有揭露要求。

報道指儘管債券持有人對被拒之門外感到不滿，但他們大多仍希望貸款再融資能夠順利進行。Lombard Odier Investment Managers駐新加坡的亞洲固定收益和股票首席投資官 Dhiraj Bajaj 表示，再融資「進展順利，一旦完成，將增強新世界的流動性狀況，並為公司提供更多時間來實現業務轉型」。

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