恒指今早低開143點，高位跌78點，低位跌213點，高低波幅135點。上升股份比例為28.95%，下跌為28.01%，無升跌為43.03%。

恒指半日跌121點或0.5%，報24244點，大市成交金額1256億元；國指跌45點或0.51%，報8820點。恒生科技指數收報5393點，跌1.05%。

藍籌股成交金額441.26億元，佔大市成交35.13%；科指成份股成交金額309.25億元，佔大市成交24.62%；國指成份股成交金額376.26億元，佔大市成交29.95%。

24隻雙櫃台股，總成交0.44億元人民幣，相當於約0.48億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少27.11%，至109.85億元，佔大市成交8.74%。牛熊證成交金額49.67億元，減少33.97%；窩輪成交金額60.17億元，減少20.26%。

藍籌34隻升，46隻下跌，5隻無升跌。中生製藥（1177）升15.09%，收報5.49元，是升幅最大的藍籌，快手（1024）跌4.74%，收報59.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報36.1元，升4.64%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報77.75元，跌4.95%。

恒指續高於10天線(23827點)。科指續高於10天線(5299點)。

北水南下合計淨流入52.7億元，較上日增加282.95%，淨流入金額是6月10日75.9億元後最多。北水連續第12日流入，累計流入594.63億元，對上一次連續12日淨流入是4月8日。北水本月累計流入298.82億元，按月減少34.49%，連續第2個月減少，金額是2024年2月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）646.2億元，較上日減42.79%，佔香港市場成交額由上日的24.01%增至25.71%。

個股表現

據報債權人希望新世界（0017）增加信息披露。收報5.09元，跌0.97%。

地平線機器人（9660）折讓約6%配股 籌46億元。收報7.1元，跌4.57%。

新城發展（1030）建議發行美元計值優先票據 料成兩年來首發美元債內房。收報2.3元，升1.32%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，周大福（1929）收報12.04元，升0.17%。

健倍苗苗（2161）創52周高，見2.71元，收報2.6元，跌0.38%。

德永佳集團（0321）停牌。

智富資源投資（0007）停牌。

新世紀醫療控股（1518）及六名董事遭聯交所譴責並採取紀律行動。收報1.17元，無升跌。

煤氣（0003）辦首屆智創綠燃爐具設計比賽，部份設計已在本地餐廳應用。收報6.76元，跌0.29%。

京東（9618）今派吉祥物到沙田跳舞快閃「謝票」因該區近兩月訂單量最高。收報132.8元，跌0.82%。

何猷龍家族申請新濠國際（0200）額外供股涉資約3億元。收報3.49元，跌1.13%。

電訊數碼（6033）料全年盈利倒退逾六成至不少於2100萬元。收報0.69元，無升跌。

傳承教育（8195）擬斥最多3000萬元投資加密貨幣，委鄧聲興等任投資委員會成員。收報1.41元，跌0.7%。

中國平安（2318）完成發行近118億零息可轉換債。收報49.05元，升0.62%。

匯彩（1180）股價暴跌翌日主席陳捷逾25萬元增持股權。收報1.01元，升9.78%。

平保增持農行（1288）。創上市新高，見5.63元，收報5.6元，升0.9%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見13.54元，收報13.32元，升1.06%；中信銀行（0998）創上市新高，見7.5元，收報7.43元，升0.27%；德林國際（1126）創上市新高，見10.16元，收報8.49元，跌5.67%；招金礦業（1818）創上市新高，見21.4元，收報21.3元，升5.19%；重慶銀行（1963）創上市新高，見8.79元，收報8.73元，升3.44%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見73.5元，收報72.95元，升2.82%；貝克微（2149）創上市新高，見74.3元，收報74元，升5.71%；康耐特光學（2276）創上市新高，見36.75元，收報36.3元，升2.11%；華邦科技（2985）創上市新高，見0.95元，創上市新低，見0.71元，收報0.82元，跌1.2%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見2.14元，收報2.07元，升0.49%；聯邦制藥（3933）創上市新高，見17.04元，收報16.62元，升4.01%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見34.5元，收報34.2元，升8.57%；青島港（6198）創上市新高，見6.95元，收報6.91元，升0.88%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）創上市新高，見64.1元，收報62.7元，升5.47%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見367.8元，收報358.4元，升4.49%；順豐同城（9699）創上市新高，見16.7元，收報16.38元，升8.91%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見252元，收報249.2元，升6.59%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見283.4元，收報273元，升1.19%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見79元，收報75.7元，升4.27%；網易（9999）創上市新高，見211.6元，收報209.8元，升0.48%；紫金（2899）創上市新高，見20.15元，收報20.15元，升5.72%；農行（1288）創上市新高，見5.63元，收報5.6元，升0.9%；工行（1398）創52周高，見6.22元，收報6.17元，無升跌；招商銀行（3968）創52周高，見52.85元，收報52.4元，升0.19%；建行（0939）創52周高，見7.71元，收報7.71元，升0.78%；中生製藥（1177）創52周高，見5.62元，收報5.49元，升15.09%；翰森製藥（3692）創52周高，見30.25元，收報29.9元，升3.82%；藥明康德（2359）創52周高，見78.9元，收報77.95元，升4%；交行（3328）創52周高，見7.42元，收報7.38元，升0.14%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括從玉智農（0875）低見0.32元，收報0.32元，跌4.48%；暢由聯盟（1039）低見0.04元，收報0.045元，升7.14%；百本醫護（2293）低見0.49元，收報0.49元，跌2%；華邦科技（2985）創上市新高，見0.95元，低見0.71元，收報0.82元，跌1.2%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見9元，收報9.2元，升1.21%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，信保環球控股（0723）低見0.119元，收報0.12元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；奧邦建築（1615）低見0.202元，收報0.202元，跌6.48%；德林控股（1709）低見2.92元，收報2.99元，升1.36%；晨訊科技（2000）低見0.3元，收報0.3元，跌4.76%；恩典生命科技（2112）低見0.068元，收報0.071元，跌1.39%；百德國際（2668）低見0.069元，收報0.07元，跌7.89%；百得利控股（6909）低見0.42元，收報0.435元，升1.16%；利駿集團香港（8360）低見0.44元，收報0.44元，跌3.3%；手回（2621）低見5.04元，收報5.28元，升3.94%。

異動股

上升異動股，包括，中國金融租賃（2312）停牌；時代環球集團（2310）收報0.06元，升150%；諾科達科技（0519）收報0.145元，升54.26%；HPC HOLDINGS（1742）創52周高，見0.088元，收報0.088元，升51.72%；中國生態旅遊（1371）創52周高，見0.83元，收報0.64元，升42.22%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）收報3.59元，升30.07%；禹洲（1628）收報0.067元，升29.39%；聯洋智能控股（1561）收報0.081元，升28.57%；大中華控股（0021）收報0.157元，升23.62%；首都創投（2324）收報0.167元，升22.79%。

下跌異動股，包括，INTL GENIUS（0033）收報0.96元，跌20%；世紀集團國際（2113）收報0.049元，跌19.67%；融太集團（1172）收報0.035元，跌18.6%；中國三三傳媒（8087）創52周高，見1.16元，收報0.98元，跌15.52%；世紀建業（0079）收報0.11元，跌15.38%；親親食品（1583）收報1.22元，跌14.69%；吉盛集團控股（8133）收報0.325元，跌14.47%；開源控股（1215）收報0.012元，跌14.29%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1.26元，收報1.04元，跌14.05%；金貓銀貓（1815）收報1.91元，跌13.57%。

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