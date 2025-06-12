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德永佳全年盈利跌12% 末期息削半至1仙另派特別息5仙

經營Baleno的德永佳（0321）公布，截至2025年3月底的全年純利為1.16億元，按年跌12.12%，每股盈利為8.4仙，不包括被徵收土地及建築物收益的核心溢利為8900萬元﹔集團派末期息每股1仙，按年減50%，不包括特別股息核心溢利派息率為 76.9%﹔為慶祝集團成立50周年，另派特別末期息5仙，2024財年無派特別末期息﹔計及中期、全年及特別末期息的全年股息合共10仙，較2024財年合共7仙，按年增42.86%。
  
集團全年收入為55.85億元，按年增4.1%，受越南工廠擴張及產品組合改變影響，毛利率為 23.6%，按年跌2.7個百分點。
按業務分類，紡織業務全年收入達 43.76億元，按年增長 11.6%，佔集團總收入之 78.4%，增長主要源於越南工廠投產，多元化生產佈局讓集團取得更多來自日本及美國零售商的訂單。但由於越南工廠仍處於運營初期，毛利率於年內未達最佳水平，導致紡織業務 的毛利率減少 1 個百分點至 15.3%。

零售及分銷業務全年收入減少 16.4%至12.07億元，佔集團總營業額之 21.6%，毛利率按年升0.6個百分點至 53.9%。來 自中國大陸、香港及印尼的收入分別佔分部收入的 50.0%、46.6%及 3.4%。集團繼續優化中國大陸的實體銷售網絡，關閉業績欠佳的自營店，年內淨關閉 94 家自營店 ，佔該市場自營店的 29.8%。

當中內地業務，集團指，現時的自營店普遍有較高盈利能力，且主要位於 Baleno 品牌具優勢及影 響力之廣東省地區。受優化計劃中關閉部分自營店、異常天氣及消費者信心疲弱等外部因素影響，年內內地市場收入減少 26%至6.04 億元。

香港零售業務方面，集團指經歷了具挑戰性的一年，年內收入減少至 5.39%至5.62億元，主要由於「北上消費」、「出境旅遊」、旅客消費縮減及網購平台衝擊等多重因 素所致。為了進一步提升運營韌性，集團會繼續優化整合香港銷售網絡以提升盈利能力。

截至2025年3月底止，內地門市數目為601間，較上財年末1034間減少433間﹔香港門市數目由上財年的88間減少12間，跌至76間﹔印尼方面門市數目減1間，至13間。

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