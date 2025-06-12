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阿里巴巴前員工萬字長文揭「大公司病」 馬雲親回應

阿里巴巴（9988）一名離職員工的萬言長文在公司內聯網引發熱議，文中剖析了公司面臨的困境與「大公司病」，並獲得創辦人馬雲的親自回覆。

前釘釘產研負責人元安（化名）員工在文章中，首先肯定阿里巴巴的輝煌成就，並讚揚馬雲的卓越戰略，惟在2017年起，公司開始增長乏力。他表示，網路產業整體增長放緩、阿里外部收購業務多數失敗，以及內部創新成功案例稀少，都令公司失去高速增長活力的主要原因。

元安又總結了自己所看到的阿里巴巴「人、財、事」三個方向的問題，例如迷信外部一些新秀行業或公司的人才，新人「阿里味」不足，惡性績效競爭和激勵制度失靈下，員工合作成本變高、真正做事的人變少，內部員工的級別通膨、獎不明以及員工思想短期主義盛行等。此外，公司層面的策略不清、「既要又要」、營運數據帶來的虛假繁榮以及官僚主義盛行。

他認為，阿里要回到「一群有情有義的人在一起做一件有價值、有意義的事。」的口號中，重整文化建設，強調客戶第一、團隊合作、戰略清晰、激情敬業等，重整HR體系、改革管理體制、清除「草台」中高層、職級公開統一、績效晉升公示、減餘餘裕業務、經濟求救等，以及阿里安保新時代，並支持這一時期。

創辦人馬雲亦注意到有關帖文，並回覆指:「元安同學好，謝謝你那麼長的信，寫得很好。好像人的成長，阿里的發展也有很多必然要走的路和過程，阿里巴巴在發生變化之中。祝福你，也希望經常回來看看。」

 

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