港交所（0388）宣布，為慶祝今年25周年紀念，平日只在上市敲鑼儀式露面的「金鑼」將首次「走出」香港金融大會堂，由6月20日至7月3日期間乘搭「金鑼巡遊號」遊走香港各區，與大眾見面，訪客更有機會與金鑼合照留念。
港交所表示，「金鑼巡遊號」將為公眾提供一個獨特的機會，體驗香港交易所交易大堂的氛圍及上市儀式的情景。公衆可通過這個流動展覽，了解香港金融市場的發展軌跡。標誌性的金鑼及其他平時陳列於香港金融博物館的展品將在「金鑼巡遊號」展出。訪客將有機會與在官方上市儀式上使用的港交所金鑼合照留念——平時只有上市發行人、保薦人、和中介機構才有機會體驗。
此外，訪客還可以穿上標誌性的紅背心，扮演活躍於二十世紀八十年代的「紅衫仔」交易員，也可以欣賞歷史檔案，照片以及影片，感受香港證券市場的發展變遷。
在為期兩星期的巡遊中，「金鑼巡遊號」將駛入九個地點，包括中環、西九、鰂魚涌、沙田、將軍澳、灣仔、啟德、葵涌及尖沙咀。詳情及時間表，可瀏覽活動專屬網站: https://www.hkexgroup.com/gongtour_tc。
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