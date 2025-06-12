報道引述消息指，螞蟻國際將在香港《穩定幣條例》於8月生效後立即在香港申請穩定幣發行人牌照。除了新加坡，該公司還計劃在盧森堡申請許可。

報道引述消息指，此舉旨在加強該金融科技公司的區塊鏈業務，為其跨境支付和資金管理服務提供支援。螞蟻集團去年處理超過1兆美元的全球交易，其中三分之一是由基於區塊鏈的Whale平台處理。

該公司已與匯控（0005）、法國巴黎銀行、摩根大通公司和渣打銀行等全球10多間銀行簽署合作協議。本周，它還與德意志銀行建立策略合作伙伴關係，共同開發支付解決方案和資金管理。

報道稱，金管局發言人拒絕置評。新加坡和盧森堡的監管機構尚未發表評論。

螞蟻國際回應本報查詢時稱，螞蟻國際正在全球財資管理方面加速投資，拓展合作，將旗下的AI、區塊鏈和穩定幣創新投入真實可靠的大規模應用。公司歡迎香港立法會通過《穩定幣條例草案》，將於法案8月1日生效、相關通道開啟後盡快提交申請，希望為香港建設未來國際金融中心貢獻更多力量。

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